Consultations publiques sur les nouvelles stations de SmartTrack

La Ville de Toronto organise trois séances de consultations publiques au sujet de six nouvelles stations prévues pour le service de transport ferroviaire SmartTrack. Les Torontois pourront faire des commentaires sur le concept, l'emplacement prévu des stations et l'impact qu'elles auront sur la communauté.

La Ville et l’agence Metrolinx travaillent en collaboration à ce projet. Elles feront une mise à jour du projet et du processus menant à une étude environnementale.

Selon le directeur de la planification des transports pour la Ville, James Pertulla, le choix de l’emplacement des stations tient compte de la circulation locale et de la connectivité aux autres systèmes de transport en commun de Toronto, de la proximité des pistes cyclables et piétonnières, ainsi que la possibilité de l’intégrer à un plan de développement comme c’est le cas avec le site d’Unilever.

M. Pertulla n’a toutefois pas l’intention de mentionner aux gens qui assisteront à la session d’information que la station située à Lawrence Est et Kennedy fait l’objet d’une enquête de la vérificatrice générale de l’Ontario.

Nous ne cacherons pas ce fait, mais nous ne nous y attarderons pas non plus. James Pertulla, directeur de la planification des transports de la Ville de Toronto

Il ajoute que Metrolinx et la Ville considèrent cette station essentielle au réseau SmartTrack. Les coûts de construction des stations sont évalués entre 700 millions et 1,1 milliard de dollars.

Une promesse électorale

SmartTrack est une des promesses électorales du maire John Tory.

Il s’agit d’un service de transport en commun qui utilise des voies ferrées existantes pour relier Scarborough à Etobicoke en passant par la gare Union au centre-ville.

Essentiellement, les trains de SmartTrack rouleront dans les corridors du réseau de train régional GO allant vers Kitchener et Stouffville/Lakeshore Est ainsi que celui du train léger sur rail Eglinton Ouest.

SmartTrack va transformer ce corridor et l’intégrer au réseau de transport en commun de Toronto. John Tory, maire de Toronto

Présentement, des murs pour atténuer le son ont été partiellement érigés le long du parcours. Metrolinx a aussi commencé à construire de nouvelles voies ferrées. Le maire estime que le service pourrait commencer d’ici 2020.

Les sessions d’information ont lieu ce soir au centre civique de Scarborough, demain, au Riverdale Collegiate Institute et au centre récréatif Matty Eckler, et jeudi, au New Horizons Tower.

D’autres consultations publiques sont prévues pour le début de 2018.