Course à la mairie de Laforce: 5 candidats pour 150 citoyens

Une course à la mairie hors du commun se déroule au Témiscamingue. Cinq candidats s'affrontent dans la municipalité de Laforce, qui compte à peine plus de 150 habitants. C'est donc dire qu'il y a un candidat pour 34 citoyens.. L'avenir et l'administration du magasin général de l'endroit semble être une des raisons qui a poussé les candidats à briguer le siège de maire.

Un texte de Tanya Neveu

Isabelle Morin

La mairesse sortante de Laforce, Isabelle Morin, demande le vote des citoyens pour un deuxième mandat. Elle se dit impliquée dans sa communauté et souhaite poursuivre le travail comme mairesse. « Pour moi, c'est une continuité parce que je veux le développement de ma paroisse. C'est sûr qu'on a eu des gros dossiers, surtout avec le magasin. Ça reste un enjeu majeur », estime-t-elle.

Steve Leblanc

L'avenir du Marché Devlin, un des seuls dépanneurs de l'Est témiscamien, est aussi ce qui a poussé Steve Leblanc à se présenter comme maire. Il s'agit d'une première implication en politique pour cet homme qui habite Laforce et les environs depuis une vingtaine d'années. « On est un petit village, on devrait s'entraider au lieu de se mettre des bâtons dans les roues. Puis le magasin, il y a plus que la moitié du village qui ne veut pas que la ville s'occupe du magasin », affirme-t-il.

Gérald Charron

Pour sa part, Gérald Charron a été maire de Laforce pendant 13 ans. Après avoir été défait en 2013, il se présente à nouveau. Il souhaite que les citoyens s'impliquent davantage lors des séances du conseil municipal et amènent des idées pour le développement de la municipalité. « Je trouve que la paroisse ne marche pas à mon goût et je veux essayer de remonter notre municipalité », propose-t-il.

Sylvain Turbide

Sylvain Turbide se présente, de son côté, parce qu'il souhaite améliorer les relations avec la communauté voisine de Winneway et les services aux ainés. Il s'agit pour lui également d'une première expérience en politique municipale. « Je me présente pour avoir du changement et de l'amélioration », dit-il avec plein d'idées derrière la tête.

Rosanne Lyrette

La candidate Rosanne Lyrette, conseillère sortante, a préféré ne pas nous accorder d'entrevue. Elle nous a plutôt fait parvenir un document qu'elle a remis aux citoyens de Laforce sur lequel on peut lire qu'elle souhaite maintenir les acquis de la municipalité et développer les ressources.