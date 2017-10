De la nécessité d'investir le monde municipal

« Vraiment, si vous voulez faire quelque chose de votre ville, de votre milieu, engagez-vous dans le monde municipal », lance, avec un franc-parler qui ne l'a visiblement pas quittée, l'ancienne mairesse de Rivière-du-Loup, Denise Lévesque. À quelques semaines des élections municipales, elle lance un plaidoyer pour l'engagement citoyen.

De la même manière, le professeur de sciences politiques de l'UQAR, Jean Bernatchez, dit « que les gens de bonne volonté doivent s'investir pour changer les choses et faire valoir leurs principes et leurs valeurs ».

Pour lui, la nécessité de l'engagement est d'autant plus importante « quand les choses ne vont pas tout à fait bien », en référence aux nombreuses affaires révélées ces dernières années et qui ont éclaboussé le monde politique.

À cinq semaines des élections municipales de novembre et lors d'entrevues distinctes, l'ancienne mairesse et l'universitaire ont plaidé en faveur de l'engagement des citoyens dans les affaires municipales.

Pour moi, le palier politique municipal est le plus important parce que c'est celui qui est le plus près des gens et où ils peuvent émettre des opinions plus facilement.

Denise Lévesque, ancienne mairesse de Rivière-du-Loup