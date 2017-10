De nouvelles idées font surface dans un débat électoral sans éclat

De nombreux citoyens sont restés sur leur faim lundi soir, à la suite du débat électoral organisé par la Chambre de commerce et de l'industrie de Rimouski-Neigette. L'échange que plusieurs ont qualifié de terne et qui n'a duré que 45 minutes a cependant permis aux candidats de présenter de nouvelles idées.

Un texte d’Édith Drouin

Trois candidats sur quatre se sont finalement présentés au débat électoral de la Chambre de commerce. Seuls deux d’entre eux avaient originairement confirmé leur présence.

Après avoir annoncé son retrait en début de journée lundi, Djanick Michaud s’est ravisé en fin de journée et s’est joint aux candidats Marc Parent et Pierre Chassé.

Djanick Michaud et Gilles Thériault reprochaient aux organisateurs de l'événement d'être en conflit d'intérêts puisque le président de la Chambre de commerce travaillait dans la même entreprise que l'agent officiel du candidat Marc Parent et que deux des officiers de la Jeune Chambre de Rimouski faisaient partie de l'équipe du candidat Pierre Chassé.

Les deux organismes ont toutefois affirmé qu'aucune personne ayant une affiliation politique avec l'un ou l'autre des candidats n'avait participé à l'organisation de l'événement.

Pendant le débat, les candidats ont seulement répondu à deux questions et n'ont pas pu réagir aux propos de leurs adversaires. Leur position sur certains enjeux est donc demeurée inconnue.

Économie bleue

Le candidat Pierre Chassé a mis l’accent sur le développement de la zone industrialo-portuaire de Rimouski. Il a insisté sur le fait que les négociations pour la rétrocession du port et de la marina devaient se poursuivre.

On est maintenant rendu à la croisée des chemins et il faut absolument passer à la prochaine étape.

Le candidat a expliqué qu’il était maintenant temps de favoriser la transformation et la commercialisation des produits de la mer puisque Rimouski était devenue « un centre majeur d’activités scientifiques » grâce à ses institutions postsecondaires.

Il a également parlé de l’importance de continuer à développer les infrastructures sportives et de progresser dans le dossier du stade multisport.

Réaménagement des stationnements au centre-ville

Lorsqu’il s’est prononcé sur la façon d’accroître le dynamisme au centre-ville de Rimouski, le candidat Marc Parent a évoqué l’idée d’aménager les rues pour qu’elles soient adaptables à différents événements comme les terrasses urbaines.

Pour ce faire, il a proposé de réaménager les espaces de stationnements, en précisant qu’il ne comptait pas en augmenter ou en diminuer le nombre.

Je pense qu’il est important d’amener une plus grande concentration dans certains espaces et on pourrait même envisager, peut-être, la mise en place de certains stationnements étagés.

Marc Parent, candidat à la mairie de Rimouski