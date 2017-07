De passage au Saguenay, Justin Trudeau continue de défendre la gestion de l’offre

Le premier ministre, Justin Trudeau, s'est adressé aux médias régionaux mercredi après-midi, en marge de l'Exposition agricole de Chicoutimi.

Justin Trudeau a été questionné sur plusieurs enjeux, dont celui de la gestion de l’offre, qui réglemente la production de lait au Canada.

Des agriculteurs et producteurs laitiers ont d’ailleurs profité de sa visite dans la région pour lui partager leurs préoccupations.

Le premier ministre a voulu les rassurer. Ce dernier a indiqué qu’il allait continuer à défendre le système de la gestion de l’offre, qui fonctionne bien selon lui.

« On est là depuis le début pour les agriculteurs. On va continuer de défendre les intérêts canadiens et ça inclut la gestion de l’offre [...]. On a signé des grosses ententes internationales sans avoir à remettre en question la gestion de l’offre », a-t-il fait valoir.

Élection partielle dans Lac-Saint-Jean

Justin Trudeau a soutenu qu’il y a des personnes intéressées au sein de son parti à remplacer le député sortant de Lac-Saint-Jean, Denis Lebel, qui a annoncé son retrait de la vie politique le mois dernier.

Le premier ministre a cependant rappelé que Denis Lebel n’a pas encore officiellement remis sa démission, ce qui l'empêche de déclencher une élection partielle dans la circonscription de Lac-Saint-Jean.