Débat à la préfécture : quatre visions du Témiscamingue

Environ 150 personnes ont assisté au débat à la préfecture du Témiscamingue lundi soir au Rift de Ville-Marie.

Avec les informations de Tanya NeveuL'événement était organisé par quatre médias du Témiscamingue, l'occasion pour les candidats de faire valoir leur programme électoral.Plusieurs grandes thématiques ont été abordées lors de ce débat.Les échanges ont été respectueux et les droits de parole respectés, laissant parfois même place à des rires.

Miser sur l'éducation et l'économiePour sa part, la candidate Claire Bolduc croit que la MRC a, entre autres, le pouvoir de travailler sur deux thématiques bien précises.« Je dirais que l'éducation et l'économie sont les deux thèmes sur lesquels on devrait mettre de l'emphase », soutient-elle.Couverture internetLe maire sortant de Ville-Marie, Bernard Flébus, a soutenu que s'il est élu, il compte déployer ses efforts sur la couverture cellulaire et Internet.« C'est vraiment mon cheval de bataille. C'est vraiment en première ligne sur mon programme », souligne-t-il.AgricultureSelon ses propres dires, Gilles Lepage est peut-être le moins connu des candidats. Comme préfet, il souhaiterait encourager l'agriculture biologique.« Je ne m'en cache pas, je ne crois plus au développement de la foresterie et de l'agriculture industrielle. Le biologique offre tellement de possibilités pour les jeunes », estime-t-il.EnvironnementEnfin, le commissaire scolaire, Renald Baril, fera de l'environnement sa priorité, s'il est élu.« C'est l'environnement, que je n'ai pas eu beaucoup le temps d’en parler, de ça, et des porcheries. Je n'ai pas eu le temps parce que les questions ont changé », évoque M. Baril.

Tous les candidats ont mentionné qu’ils auraient aimé débattre davantage sur les sujets proposés, notamment sur le dossier des minicentrales hydroélectriques.