Demandeurs d'asile : Couillard charge l'opposition

Le premier ministre reproche aux partis d'opposition de nourrir « l'inquiétude » et les « préjugés » des Québécois avec leur position sur l'immigration qualifiée « d'illégale ».

En point de presse à Québec, Philippe Couillard a accusé certains partis de ne pas avoir « la vérité aux Québécois sur ce que ça veut dire un immigrant illégal par rapport à un demandeur d'asile, sur la Convention de Genève, sur le statut exact des lois qui existent actuellement ».

Il a notamment précisé que les personnes qui affluent à la frontière n'étaient pas des immigrants illégaux, mais des demandeurs d'asile qui ne peuvent être refoulés, conformément au droit international.

Les leaders politiques doivent être très prudents lorsqu'on qualifie les gens d'illégaux alors qu'ils ne sont pas, lorsqu'on laisse penser aux gens qu'on peut régler une situation en claquant des doigts, on inquiète la population et on suscite ce genre de chose.

Philippe Couillard