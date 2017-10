Démocratie Québec veut financer l’achat de vélos électriques

La candidate à la mairie Anne Guérette propose de subventionner l'achat de vélos électriques afin de faire de Québec une véritable « ville cyclable ».

Un texte de Louis Gagné

Si elle est élue le 5 novembre prochain, la chef de Démocratie Québec promet d’accorder une aide financière de 250 $ aux personnes qui souhaitent acheter un vélo électrique ou installer un moteur électrique sur leur bicyclette traditionnelle.

Le programme de subvention bénéficierait d’une enveloppe de 250 000 $ la première année. Cette somme pourrait être revue à la hausse en fonction de la demande.

Anne Guérette croit que la mesure inciterait un plus grand nombre de personnes à utiliser le vélo à des fins utilitaires ou récréatives, notamment parce qu’elle faciliterait la transition entre « les deux étages » de la ville.

« Plutôt que d’investir dans des ascenseurs ou des liens mécaniques, on pense qu’il est préférable d'encourager les gens à s'acheter un vélo électrique pour faire le lien entre la Haute-Ville et la Basse-Ville. C’est un frein pour plusieurs », soutient la chef de Démocratie Québec en faisant allusion à une promesse du maire sortant, Régis Labeaume.

Budget bonifié

Les modalités du programme de subvention n’ont pas encore été arrêtées. Elles devraient ressembler à celle du programme provincial d’aide à l’achat d’un véhicule tout électrique.

Démocratie Québec souhaite également faire passer de 9 à 15 millions de dollars le budget alloué au programme Vision des déplacements à vélo afin d’accélérer l’aménagement du réseau cyclable.

On l'a vu partout, dans Saint-Roch, dans Saint-Sauveur. À partir du moment où on aménage des pistes cyclables, des bandes cyclables plus sécuritaires, les gens embarquent, les gens roulent à vélo. C'est incroyable.

Anne Guérette, candidate à la mairie de Québec