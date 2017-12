Déneigement : La Cité-Limoilou en charge à Québec

La Ville de Québec poursuit la réorganisation de son personnel administratif afin de confier à chaque arrondissement des responsabilités distinctes.

Ainsi, Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge conserve la gestion de la collecte des matières résiduelles, mais cède la responsabilité du déneigement à l'arrondissement de La Cité-Limoilou.

Le maire Régis Labeaume estime que le changement s'impose, puisque le directeur de l'arrondissement de La Cité-Limoilou, Claude Lirette, a le mandat de coordonner les opérations déneigement.

Selon lui, la mesure aura des impacts positifs dès cet hiver. Les changements apportés à la collecte des déchets auraient déjà fait diminuer les plaintes des citoyens.

« On l'a échappé à un moment donné, mais on s'est amélioré à un point tel que l'année passée et jusqu'à maintenant on a 20 % de moins de plaintes. J'ai hâte qu'on ait 20 % de moins de plaintes par rapport à la neige, mais on va y arriver », a indiqué Régis Labeaume.