Dernier conseil municipal d'Ottawa avant la pause estivale

À Ottawa, les conseillers municipaux se sont recontrés une dernière fois mercredi avant la pause estivale. Le conseil a d'ailleurs donné son approbation au projet controversé de construction d'une tour de 65 étages.

Le vote sur le projet controversé s'est tenu mercredi matin. Seuls cinq conseillers s'y sont opposés. Le vote se tenait aussi moins de 24 heures après son approbation par le comité d'urbanisme de la Ville d'Ottawa à l'issue d'un vote de six voix contre trois. Il s'agit d'un fait inusité puisque, d'habitude, plusieurs semaines s'écoulent entre le vote du comité et celui des conseillers.

La tour de 65 étages - la plus haute d'Ottawa, une fois construite - devrait être située au 900, rue Albert. Le développement inclut deux autres tours, un peu moins hautes.

Certains opposants dénoncent le fait que ce colossal projet mine l'esprit communautaire d'un quartier et nuit à la construction de logements abordables.

On veut une diversité, on veut créer des communautés. Il peut y avoir des communautés en hauteur, et c’est ça qu’on voit par ce type de développements là, mais les communautés en hauteur ça ne doit pas juste être des communautés qui sont inabordables et des condominiums, souligne le conseiller du quartier Rideau-Vanier, Mathieu Fleury.

Le maire, Jim Watson, vante pour sa part les bénéfices, comme la création d'emploi pour la construction des tours, ainsi que l'accélération du développement du transport en commun dans le secteur puisque les immeubles seront construits tout près de la station Bayview du train léger.

Par ailleurs, la rentrée promet d'être chargée avec les élections municipales du 22 octobre prochain.

Le maire Jim Watson se présente à sa propre succession. Quant au conseiller du quartier Orléans et maire suppléant à Ottawa, Bob Monette, âgé de 66 ans, il a annoncé en juin dernier son intention de quitter la vie politique.

Le prochain conseil est prévu pour le 29 août.

Avec les informations de Joanne Chianello