Des années cruciales à venir pour Témiscouata-sur-le-Lac

Dossier des arénas, dossier de la mise aux normes de l'eau potable dans le secteur de Notre-Dame-du-Lac, développement économique, vieillissement de la population, etc. La prochaine personne qui occupera la plus haute fonction du conseil municipal de Témiscouata-sur-le-Lac ne chômera pas. Pour mener à bien ces dossiers cruciaux, les citoyens devront faire un choix, le 5 novembre, entre le maire sortant Gilles Garon et l'ex-employée de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, Hélène Lemieux.

Un texte de Jérôme Lévesque-Boucher

C'est en 2010 que les municipalités de Cabano et de Notre-Dame-du-Lac ont fusionné pour former la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac. En 2006, on y comptait un total d'un peu plus de 5200 habitants en additionnant les deux municipalités. Lors du recensement de 2016, la population a diminué d'environ 300 personnes pour se situer à un peu plus de 4900 habitants.

Dans ce contexte, les deux candidats sont bien d'accord pour dire que le développement économique et le pouvoir d'attractivité de la municipalité sont des enjeux majeurs. Toutefois, si Gilles Garon et Hélène Lemieux font le même diagnostic, ils proposent deux remèdes différents.

En marge de la campagne électorale municipale, nous les avons rencontrés pour en savoir plus sur leurs engagements respectifs. Par souci d'équité, les deux candidats ont dû répondre aux mêmes questions.

Gilles Garon (maire sortant)Planificateur financier, sollicite un quatrième mandat

Au premier jour suivant votre élection, quelle sera votre priorité?

« Poursuivre le travail déjà bien amorcé au cours des dernières années. Beaucoup d'ouvrage s'est fait depuis le regroupement de Cabano et Notre-Dame-du-Lac, en 2010. Il faudra faire connaissance avec les nouveaux membres du conseil et les mettre au parfum des dossiers en cours. Comme il y a un budget à déposer au mois de décembre, ça va occuper notre temps. »

De quelle façon Témiscouata-sur-le-Lac doit-elle se démarquer des autres villes du Bas-Saint-Laurent?

« Avec le regroupement de Cabano et de Notre-Dame-du-Lac, on est déjà dans une position de leadership. Avec 13 autres partenaires du Bas-Saint-Laurent, on est dans le réseau des villes innovantes. [...] L'usine de Cascades, par exemple, nous aide à nous démarquer. »

Que comptez-vous faire pour que les deux quartiers (Cabano et Notre-Dame-du-Lac) travaillent en harmonie?

« Il y avait des rivalités avant la fusion, ça ne peut pas disparaître du jour au lendemain. Pensons à Imaginons et réalisons Témiscouata-sur-le-Lac. Ça a impliqué nos citoyens, nos entreprises et nos organismes dans les mêmes défis. Je rappelle toujours que notre objectif est d'augmenter notre population et c'est là-dessus qu'on doit travailler. »

Que doit faire Témiscouata-sur-le-Lac pour attirer davantage d'entreprises?

« L'objectif n'est pas d'avoir n'importe quel type d'entreprise. Il faut qu'elles partagent notre vision du développement durable. Je peux vous dire qu'avec les projets que nous avons, il y aura de plus en plus de jeunes qui vont vouloir venir ici. Ils vont créer des entreprises, créer des emplois. On reçoit déjà des appels d'anciens citoyens ou de nouveaux citoyens qui veulent venir ici. »

Quelle est votre proposition concernant les infrastructures sportives?

« En rénovant l'aréna Jacques-Dubé et en reconstruisant Phil-Latulippe au goût du jour, on saisit une opportunité qui ne se présente pas à tous les jours. [...] 87,7% du budget d'immobilisation est déjà garanti. En bout de piste, c'est 22 $ par année de plus sur le compte de taxes pour une maison de 160 000$ pour un aménagement de 20,5 M$. On parle en plus de 40, 50, 60 emplois directs. »

Hélène LemieuxEx-technicienne en informatique et coordonnatrice aux services des technologies de l'information à la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs

Au premier jour suivant votre élection, quelle sera votre priorité?

« Le développement économique de la municipalité, la révision des projets en cours pour s'assurer qu'ils sont au bénéfice des citoyens et développer les atouts du conseil municipal. En somme, assurer la qualité des services aux résidents. »

De quelle façon Témiscouata-sur-le-Lac doit-elle se démarquer des autres villes du Bas-Saint-Laurent?

« On se démarque déjà! On a des services médicaux de qualité, des écoles, un paysage à couper le souffle. On a une situation géographique enviable avec l'accès vers Rivière-du-Loup au nord, vers le Nouveau-Brunswick au sud et vers l'est avec la route 232. Il faut capitaliser là-dessus. »

Que comptez-vous faire pour que les deux quartiers (Cabano et Notre-Dame-du-Lac) travaillent en harmonie?

« Capitalisons sur les projets qui font l'unanimité comme l'eau potable à Notre-Dame-du-Lac. J'en reviens à dire qu'en donnant les services de base à l'ensemble des résidents de façon équitable, on va s'assurer de vivre en harmonie et non en rivalité. »

Que doit faire Témiscouata-sur-le-Lac pour attirer davantage d'entreprises?

« En capitalisant sur nos forces et en faisant la promotion de ce qu'on peut offrir. On a une antenne collégiale, de belles écoles, de très bons soins médicaux. Encore une fois avec notre situation géographique enviable, on a tout ce qu'il faut pour attirer les entreprises ici. Et les travailleurs aussi! »

Quelle est votre proposition concernant les infrastructures sportives?

« Les citoyens n'ont pas toutes les informations pour se faire une tête, donc c'est difficile de se prononcer. J'ai assisté aux séances d'informations et il y a trop de "si". On n'a pas parlé des déficits possibles. Si je calcule sur 20 ans, ça peut être 8, 10 millions de déficit. Il faut tout revoir. Pas en plans préliminaires: en définitive. Pour donner l'heure juste aux citoyens. »

Témiscouata-sur-le-Lac est l'une des rares villes du Bas-Saint-Laurent où aucun conseiller n'est élu sans opposition pour l'élection municipale 2017. Les résidents de quatre districts devront faire un choix entre trois candidats au poste de conseiller.