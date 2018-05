Des excuses au ministre Navdeep Bains, invité à retirer son turban dans un aéroport américain

Le ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains, soutient qu'il a été victime d'un excès de zèle lors d'un contrôle de sécurité dans un aéroport américain l'an dernier, lorsqu'un agent a insisté pour qu'il retire son turban. L'incident a poussé le gouvernement Trudeau à faire un suivi auprès des autorités américaines, qui se sont excusées.

Navdeep Bains affirme que l’incident s’est produit en avril 2017, à l’aéroport métropolitain de Détroit.

M. Bains a dit au journal La Presse qu’il avait déjà passé tous les points de contrôle de sécurité réguliers, incluant le détecteur de métal, lorsqu’on lui a demandé de se soumettre à des fouilles supplémentaires.

Il soutient qu’un agent a eu de la difficulté à effectuer un test de prélèvement, se trompant sur le résultat.

Ce même agent lui a ensuite demandé d’enlever son turban, dont le port est obligatoire pour les membres de la communauté sikhe, à laquelle il appartient.

Navdeep Bains explique qu’il a tenté de demeurer calme et a demandé à l’agent si une autre option était possible.

On ne me demandera jamais de retirer mes vêtements. C'est la même chose. C'est un morceau de linge.

Le pouvoir du passeport diplomatique

Navdeep Bains raconte que l’agent a accepté de lui faire passer un autre test, qui n'a rien révélé d'anormal. Le ministre a ensuite obtenu la permission de se rendre à sa porte d’embarquement.

Mais il allègue qu’environ 20 minutes avant de décoller, un agent de sécurité l’a rejoint à cette porte. Selon M. Bains, l'agent lui a dit que le protocole n’avait pas été suivi et qu’il devait retourner au point de contrôle de sécurité et enlever son turban.

C’est à ce moment que Navdeep Bains a décidé de sortir son passeport diplomatique. Il avait montré son passeport canadien pour tous les autres contrôles. Selon M. Bains, l’agent de sécurité a alors arrêté ses démarches.

« Une fois que les agents se sont rendu compte de mon identité, ils ont affirmé qu'ils avaient fait des appels et que tout était correct, que je pouvais partir », dit Navdeep Bains.

Cette réponse l'a étonné.

Je suis sur le point d'embarquer dans l’avion et vous me dites d'enlever mon turban. Mais en prenant connaissance de mon statut diplomatique, vous me dites que tout est correct. Ce n'est pas une réponse satisfaisante.

Navdeep Bains