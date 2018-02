Des milliers de nouveaux membres pour le NPD

La course à la direction du Nouveau parti démocratique de la Saskatchewan a déjà attiré quelques milliers de nouveaux membres, selon les résultats préliminaires du parti.

Le parti est passé d’environ 7500 membres à près de 12 800 membres depuis le début de la course, selon le secrétariat du parti.

De ce nombre, plus de 3500 sont de nouveaux membres.

La course à la chefferie oppose les candidats Ryan Meili et Trent Wotherspoon. Ils auront l’occasion de croiser le fer lors des troisième et quatrième débats prévus le samedi 3 février et le jeudi 15 février.

Le nouveau chef du parti sera choisi le 3 mars à Regina.