Des Ontariens transgenres dénoncent des erreurs sur la liste des électeurs

Que faire si le nom sur vos pièces d'identité ne correspond pas à celui sur la liste des électeurs? C'est une question qui hante bien des Ontariens transgenres qui ont changé de nom. Certains constatent déjà des erreurs avec leur carte d'électeur et s'inquiètent de ne pas pouvoir exercer leur droit de vote jeudi.

Un texte de Philippe de Montigny

Cecilio Escobar a eu toute une frousse en voyant son ancien nom sur sa carte d'électeur. Le jeune homme transgenre ne s’appelle plus Morena Cecilia depuis 2016. Il affirme qu’il avait même pris le temps de s’inscrire à la liste électorale en ligne justement pour éviter cette confusion.

Il n’est pas le seul : d'autres ont même reçu deux cartes d'électeur, l’une avec leur ancien nom et l’autre avec leur nouveau nom, confirme une militante de la communauté transgenre, Susan Gapka.

« L’un de mes amis à qui s’est arrivé a fait sa transition il y a une quinzaine d’années. Il pensait que ce serait réglé. Mais c’est toujours le même problème une élection après l’autre », dit-elle.

Cecilio Escobar, lui, a contacté Élections Ontario pour tenter de rectifier la situation, environ un mois après avoir confirmé son inscription en ligne. « On m’a dit d’apporter mes documents légaux de changement de nom et mon certificat de naissance pour prouver qui je suis », dit-il.

Élections Ontario nous a répondu par courriel qu'un « changement légal de nom ne se fait pas automatiquement sur la liste des électeurs ». La porte-parole Cara Des Granges précise qu'il revient aux individus de signaler tout changement et qu'ils peuvent amener leurs documents légaux de changement de nom pour confirmer leur identité au bureau de vote.

Julie Hamara du centre communautaire 519, elle-même transgenre, croit que ça pourrait en décourager certains de voter. Elle explique que certains ne veulent pas s'afficher publiquement ou revivre des traumatismes liés à leur ancienne identité.

C'est un problème et Élections Ontario doit faire plus d'efforts de faciliter le processus pour les gens de changer leur nom et pour que les listes des électeurs soient mises à jour

Julie Hamara, coordonnatrice au centre communautaire 519