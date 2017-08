Des résidents de Windsor se liguent contre la nuisance dans le centre-ville

Préoccupés par le crime et divers problèmes sociaux qu'ils disent observer dans certains voisinages du centre-ville de Windsor, des résidents forment une alliance.

Le regroupement de citoyens cherchera à combattre de manière plus proactive ces problèmes qu’il dit avoir identifiés.

Une première rencontre publique a été tenue mercredi soir pour mettre la table, en présence de représentants de la Ville, de la police et de travailleurs sociaux.

Près de 150 résidents s’étaient donné la peine de se déplacer au YMCA pour faire entendre leur point de vue.

Intitulé le Downtown Neighbourhood Project, le projet a pris naissance dans des discussions entre l’Association des résidents du centre-ville de Windsor et le Downtown Windsor Community Collaborative, deux associations qui militent régulièrement pour des améliorations au centre-ville.

L’objectif des organisateurs de la rencontre consistait à rassembler les idées de tous, pour ensuite créer un organe directeur, lequel sera à même d’augmenter la pression sur les élus et les autorités pour que ceux-ci passent à l’action.

Matt Wacna, de l’Association des résidents du centre-ville de Windsor, veut que ceux-ci unissent leur voix pour avoir plus d’impact.

De nombreux résidents ont l’impression que tout ce qu’ils peuvent faire, c’est crier, et crier, et tomber dans l’oreille d’un sourd. Nous voulons canaliser ces voix et nous assurer qu’elles soient entendues.

Matt Wacna, Association des résidents du centre-ville de Windsor.