Deux candidats à la direction du PCU demandent la suspension du vote

Alors que le vote pour choisir le nouveau chef du Parti conservateur uni (PCU) se poursuit jusqu'à samedi, les équipes de Brian Jean et de Doug Schweitzer ont déposé tard jeudi soir des demandes formelles au parti demandant l'arrêt du vote en raison de crainte d'irrégularités ou de fraudes.

Le vote pour élire un nouveau chef a débuté jeudi et doit prendre fin samedi soir.

La présidente du comité électoral du PCU, Robyn Henwood, soutient que le parti a revisé ses procédures après avoir reçu les plaintes, mais qu'il n’a rien trouvé pour indiquer des gestes suspects.

« J'ai reçu des courriels des deux équipes de campagne nous demandant de mettre un terme au vote parce qu'elles étaient préoccupées par la possibilité de fraude électorale. Nous avons fait le suivi, mais rien ne nous indique qu’il y ait eu des irrégularités », dit-elle.

Mme Henwood ajoute que les deux équipes de campagne n’ont pas été en mesure de fournir des preuves de comportements suspects.

« Les deux camps ne nous ont fourni aucune preuve. Elles sont tout simplement inquiètes d’une possible fraude » précise Robyn Henwood.

Les équipes de Brian Jean et Doug Schweitzer soutiennent qu'un membre n'a qu'à fournir son nom et son adresse pour demander un nouveau numéro de compte pour pouvoir voter et que cette procédure est trop simple.

« En ce moment, tout ce qu’il faut faire, c’est appeler le numéro du parti, leur donner votre nom et votre adresse. Nous sommes préoccupés et nous avons demandé au parti de régler ce problème », a expliqué Doug Schweitzer.

« Nous avons demandé aux équipes de campagne de fournir des preuves de ce qu’elles avancent et nous n’en avons pas reçu. Par bonne conscience, nous avons également procédé à une révision du processus de vote et nous n’avons rien trouvé laissant croire à des irrégularités. Notre comité a été diligent et s’est assuré d’un processus de vote rigoureux », a affirmé Robyn Henwood.

Le Parti conservateur uni confirme que les membres inscrits pour voter peuvent demander un nouveau compte s’ils perdent le leur, mais le parti vérifie l’identité du demandeur en se fiant à leur base de données et désactive leur numéro de compte initial.

Vendredi, Brian Jean s'est dit satisfait de la réponse du parti.

Le vote se termine samedi et le nouveau chef doit être annoncé en soirée à Calgary.