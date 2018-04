Deux candidats briguent la mairie d'Esprit-Saint

Il y aura élection le 20 mai à Esprit-Saint. Dorys Taylor et Pierre Côté ont déposé leur candidature pour succéder à Réjean Morissette, qui a démissionné en mars pendant son deuxième mandat.

Un texte de Julie Tremblay

Dorys Taylor tente de réintégrer le conseil municipal après avoir été défaite dans son poste de conseillère aux élections de novembre. Elle agissait également à titre de mairesse suppléante au sein du précédent conseil.

Mme Taylor souhaite notamment aménager le centre du village afin d'inciter les touristes qui empruntent la route des Monts-Notre-Dame à s'arrêter à Esprit-Saint. Elle compte aussi organiser des « popotes roulantes » pour permettre aux personnes âgées d'Esprit-Saint de rester plus longtemps chez eux.

Elle affirme également qu'il y a des ajustements à faire concernant l'entretien des routes dans la municipalité.

L'entretien des chemins, c'est très très important. Ça nous coûte terriblement cher, on est une petite municipalité et on a de gros frais de ce côté là.

Dorys Taylor, candidate à la mairie d'Esprit-Saint