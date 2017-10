Deuxième débat à la mairie de Saguenay : Dominic Gagnon en mode attaque

Le candidat du Parti des citoyens de Saguenay (PCS), Dominic Gagnon, est passé à l'offensive mercredi lors du débat organisé par la Chambre de commerce de Saguenay. Celui qui traîne de la patte dans les sondages a mené plusieurs charges à l'endroit de Josée Néron et de Jean-Pierre Blackburn.

Dès sa première intervention, Dominic Gagnon a ciblé la chef de l'Équipe du renouveau démocratique (ERD), l'accusant de bloquer le développement économique de la région. Un message qu'il a martelé sous diverses formules pendant près de 90 minutes.

Il ne faut pas bloquer nos projets économiques comme ç’a été le cas malheureusement avec le parti de l'ERD au cours des dernières années. L'ERD c'est un parti économiquement réfractaire au développement Dominic Gagnon, candidat du Parti des citoyens

Josée Néron a rétorqué qu'elle est une femme d'affaires depuis 34 ans et que cette étiquette d'éternelle opposante ne lui colle pas à la peau. « Ce n’était pas facile d'être une opposition, je le sais, j'ai été quand même assez secouée au cours des quatre années. Je n’ai jamais lâché et comme mairesse je peux vous dire que je ne serai pas plus une Yes man. »

Même après le débat, elle a tenu à remettre les pendules à l'heure.

96 % des résolutions que le maire a présentées, on a voté pour. Ça, il ne le dit pas, alors que 86 % des résolutions que l'ERD a présentées, ils ont voté contre. Alors qui est l'opposant? Qui empêche de développer la ville? Josée Néron, chef de l'Équipe du Renouveau Démocratique

En tête dans les sondages, Josée Néron a aussi essuyé les critiques de Jean-Pierre Blackburn et d’Arthur Gobeil qui se sont moqué de son volumineux programme électoral.

« Des 265 engagements, il y en a quelques-uns qui m'ont fait sursauter. Ça a l'air anodin comme faire tatouer les oreilles des chats errants, mais est-ce que globalement vous pouvez nous dire quelle est votre enveloppe budgétaire pour votre programme? », a lancé Arthur Gobeil.

Jean-Pierre Blackburn talonne Josée Néron de près dans les intentions de vote. Même s'il est le seul candidat à avoir chiffré ses promesses, il a lui aussi subi les attaques de ses adversaires.

« M. Blackburn, avec son miroir aux alouettes, j’ai justement l'impression qu'il nous prend pour des cervelles d'oiseau. Non, nous n'y croyons pas aux promesses pharaoniques », a critiqué Dominic Gagnon. Ce à quoi Jean-Pierre Blackburn a rétorqué : « S’il y a quelque chose de pharaonique dans cette campagne, c'est les pancartes de Dominic Gagnon ».

Les quatre candidats à la mairie de Saguenay croiseront à nouveau le fer le 17 octobre prochain, lors d’un débat organisé par Radio-canada.

D’après le reportage de Priscilla Plamondon-Lalancette