Développement du centre-ville : Action Gatineau mise sur la continuité et sur les familles

Les familles sont au coeur du développement du centre-ville de Gatineau que propose Équipe Pedneaud-Jobin Action Gatineau.

Dans un point de presse, le chef du parti et candidat à la mairie, Maxime Pedneaud-Jobin, a rappelé l'engagement de sa formation d'attirer plus de familles au centre-ville.

Il cite la création du Programme de soutien à l'acquisition d'une propriété sur une partie de l'île de Hull, pour les premiers acheteurs ou les familles, qui a aidé une quinzaine de familles à s'établir dans le centre-ville.

Et il propose de créer un fonds de 13,5 millions de dollars pour des initiatives d'aménagements.

Maxime Pedneaud-Jobin affirme ne pas vouloir être plus précis sur ce que cet argent pourrait réaliser « parce qu'on veut faire cela avec la communauté » explique-t-il. « Je pense par exemple aux écoles, à la vie de famille, des fois ce sont des petits investissements, c'est pour cela qu'on ne veut pas trop définir le 13,5 millions. »

Ce nouveau fonds s'ajouterait à celui pour le centre-ville de 32 millions de dollars déjà entamé, entre autres, par le projet de revitalisation des rues Laval et Aubry.

M. Pedneaud-Jobin souhaite également le maintien d'un fonds d'un million de dollars sur quatre ans pour l'animation dans le secteur. Ce fonds, rappelle-t-il, a entre autres permis la réalisation de projet comme le festival Recycl'Art, la patinoire du Ruisseau de la Brasserie et le sentier culturel.

Des projets qui encouragent d'autres investissements. Le sentier culturel, qui sera maintenu, « oui, a amené des gens au centre-ville, mais a aussi encouragé des investissements privés de gens qui, parce qu'ils sont situés le long du sentier, ont décidé d'améliorer leur façade », indique le candidat à la mairie de Gatineau.

Retour des Mosaïcultures?

Le maire sortant affirme qu'il y a « 100 % d'efforts par la Ville, par les députés provinciaux, par les députés fédéraux pour que [Mosaïcultures] reviennent à Gatineau. »

Il dit que ce retour n'est toutefois possible qu'à la condition que les gouvernements fédéral et provincial financent le projet. La Ville serait prête à y contribuer, soit en services, soit en argent, à hauteur de « un à deux millions, on est là-dedans », précise M. Pedneaud-Jobin.

C'est du développement économique pur! On a vraiment vu, de façon exceptionnelle, qu'un événement d'importance à Gatineau est capable de remplir des hôtels de l'autre côté de la rivière et ici. C'est du positionnement pour l'ensemble de la région de façon exceptionnelle. Maxime Pedneaud-Jobin, candidat à la mairie de Gatineau

Maxime Pedneaud-Jobin soutient également que la Ville est prête à autoriser la construction de 4800 unités de logement « à la grandeur de Gatineau et plus particulièrement dans le centre-ville », et que la balle est dans le camp des entrepreneurs.

Enfin, Action Gatineau mise sur le futur réaménagement du site de l'aréna Guertin afin de revitaliser tout le centre-ville.

Épicerie et itinérants

Le projet de la création d'une épicerie dans le centre-ville demeure une priorité du candidat au poste de conseiller du district Hull-Wright, Cédric Tessier, qui dit vouloir « renflouer la réserve pour ce projet ».

M. Tessier souhaite également la mise en place d'un programme à l'image de ce qui se fait à Québec, afin de modifier la façon dont les policiers gèrent le problème de l'itinérance.

« Les contraventions ne sont pas le meilleur outil d'action des policiers [pour les itinérants] », indique Cédric Tessier.

S'il est élu, M. Tessier propose également de remplacer les parcomètres actuels par des horodateurs rechargeables par téléphone intelligent.