Difficile de recruter des candidats libéraux dans le sud-ouest de l’Ontario

Seules trois circonscriptions sur dix ont des candidats libéraux dans le sud-ouest de l'Ontario à moins de deux mois des élections.

Rino Bortolin dans la circonscription de Windsor-Ouest, Remy Boulbol dans celle de Windsor-Tecumseh et Kate Graham dans celle de London-Centre-Nord sont pour l’instant les seuls à se présenter sous la bannière libérale en vue du scrutin du 7 juin dans la région.

Selon un observateur de la politique provinciale, Robert Fisher, ce n’est pas une surprise.

« Les gens en politique regardent les sondages et ils peuvent les croire ou non, mais ils sont le reflet d’une certaine réalité », dit-il en faisant référence au fait que les progressistes-conservateurs sont en tête des intentions de vote jusqu'à présent.

« Il n’est pas étonnant que les gens mettent du temps à répondre aux invitations de Kathleen Wynne à se présenter ou même à celles d’Andrea Horwath et du NPD », ajoute-t-il.

Un ancien candidat pas inquiet

Le Parti libéral doit encore trouver un candidat dans la circonscription de Lambton-Kent-Middlesex notamment. Mike Radan, le président de l’association de circonscription du Parti libéral s’est lui-même présenté pour les libéraux à l’élection de 2014 et a perdu contre le candidat du Parti progressiste-conservateur, Monte McNaughton.

Mike Radan n’est pas inquiet. « En ce moment, il y a beaucoup d’attention sur la chef et la plateforme du parti », explique-t-il.

Plus les élections approcheront, plus les gens commenceront à s’intéresser et des candidats seront en place.

Mike Radan, président de l’association de circonscription du Parti libéral