Doug Ford renvoie sa scientifique en chef

Molly Shoichet, la scientifique en chef de la province, a été limogée, mercredi après-midi.

Mme Shoichet a déclaré ce qui suit dans une lettre à Radio-Canada suite à son renvoi.

« Je ne considère pas mon renvoi comme personnel.

La science et la technologie soutiennent la nouvelle économie et je suis convaincue que le nouveau premier ministre et son cabinet reconnaissent l'importance de ce secteur pour la prospérité future de l'Ontario. L'Ontario est en plein essor dans les secteurs de la technologie et de la biotechnologie. Ce sont les emplois les mieux rémunérés et le premier ministre a déclaré que les bons emplois sont une priorité. L'Ontario a la possibilité d'investir plus de son PIB dans ce secteur pour attirer et retenir les meilleurs talents et j'espère que ce sera le cas. »

Le gouvernement de Doug Ford a pris plusieurs décisions ces derniers jours. Il s’agit de la première semaine du nouveau premier ministre au pouvoir en Ontario.

Mercredi, en plus d’avoir renvoyé la scientifique en chef, M. Ford a également mis sur la glace une loi et un projet de loi qui devaient renforcer le contrôle et l’évaluation du travail des policiers dans la province. Il a de plus décidé de tabletter une loi qui empêchait la revente de certains billets de concert ou d’événement sportifs à profit.

Mardi, M. Ford a sorti la province du marché du carbone commun avec le Québec et la Californie.