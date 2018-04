Doug Ford se dit contre les sites d’injection supervisée

Le chef du Parti progressiste-conservateur de l'Ontario, Doug Ford, a dit lors d'une conférence de presse vendredi qu'il est « absolument contre » les sites d'injection supervisée et croit qu'il faut mettre davantage l'accent sur les cures de désintoxication pour les toxicomanes.

Doug Ford assure que s’il devient premier ministre le 7 juin prochain, il fera tout ce qu’il peut pour lutter contre la crise des opioïdes et permettre aux personnes dépendantes d’obtenir l’aide dont elles ont besoin, mais n’a pas donné plus de détails.

« Si votre fils, fille ou proche a un jour une dépendance, voudriez-vous qu'il aille dans un coin consommer plus de drogue? Je suis complètement contre ça, a dit Doug Ford. Nous devons aider ces gens. On ne peut pas juste les nourrir et les nourrir. »

Son équipe de campagne a précisé que le chef conservateur dévoilera son plan pour la santé mentale et la crise des opioïdes dans les prochaines semaines.

Doug Ford, dont le défunt frère, Rob Ford, a eu des problèmes de toxicomanie et a admis avoir consommé du crack, a fait ce commentaire à Sarnia, dans le sud-ouest de l’Ontario après avoir annoncé qu’il créerait 30 000 lits en soins de longue durée au cours des dix prochaines années, ce qui, selon lui, permettrait de réduire les temps d’attente à l’hôpital.

Il n'a toutefois pas précisé combien son plan couterait ni comment il serait financé. Son équipe de campagne a assuré que plus de détails sur ces questions seraient donnés dans les prochaines semaines.

Les libéraux au gouvernement ont aussi promis d'ajouter 30 000 nouveaux lits en soins de longue durée au cours des dix prochaines années et les néo-démocrates ont affirmé qu'ils en créeraient 40 000 dans le même temps.

La coprésidente de la campagne libérale, Deb Matthews a dit dans un communiqué que Doug Ford doit expliquer comment il compte payer pour ces nouveaux lits alors qu'il a promis de réduire les dépenses gouvernementales.

« Une promesse de créer de nouveaux lits lorsqu'il est aussi en train de fermer des hôpitaux et de renvoyer des infirmières... ça ne fonctionne pas et les Ontariens méritent mieux », a-t-elle écrit.

Dans un communiqué, la chef du Nouveau Parti démocratique, Andrea Horwath a commenté la déclaration du chef conservateur sur les sites d'injection supervisée en estimant que Doug Ford « va faire revenir l'Ontario en arrière et refuser les soins à ceux qui en ont besoin ».

« Les néo-démocrates seront à l'écoute des intervenants de première ligne, déclareront une urgence de santé publique et prendront des mesures urgentes pour sauver des vies », a-t-elle ajouté au sujet de la crise des opioïdes.

Le gouvernement libéral a dit récemment que la province a approuvé du financement pour sept sites d’injection supervisée, dont cinq sont déjà ouverts.

Le gouvernement a aussi promis 222 millions de dollars sur trois ans pour mettre un terme à la crise des opioïdes dans la province en embauchant davantage d’intervenants de première ligne et en augmentant les services de réduction des méfaits.

Les données du gouvernement montrent qu’il y a eu 1053 morts liées à la consommation d’opioïde entre janvier et octobre 2017 contre 694 à la même période en 2016.