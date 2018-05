Doug Ford sort ses gros canons

À moins de deux semaines des élections en Ontario, les conservateurs de Doug Ford mettent de l'avant leurs candidats vedettes.

Un texte de Julie-Anne Lamoureux

Doug Ford a réuni, lundi, 13 de ses candidats les plus connus dans un hôtel de Newmarket, en banlieue de Toronto, pour parler de la campagne électorale et du plan conservateur.

Parmi eux se trouvaient ses ex-adversaires à la chefferie Caroline Mulroney et Christine Elliott ainsi que la députée sortante Lisa MacLeod.

Le PC se défend de vouloir diriger les projecteurs sur ces candidats vedettes, parce que la campagne du chef ne se déroule pas comme prévu.

Selon les sondages, Doug Ford n’a plus l’avance qu’il détenait avant le déclenchement de la campagne et son parti se retrouve maintenant au coude à coude avec le NPD. Certains sondages laissent même croire que le NPD pourrait être en avance.

Ça va très bien aux portes. Chaque jour, on recrute plus de gens. Les électeurs adhèrent à notre parti et à notre message.

Lisa MacLeod, candidate conservatrice dans la région d'Ottawa