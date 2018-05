Élection partielle : le Parti vert présente sa candidate

La candidate du Parti vert du Canada en vue de l'élection partielle dans Chicoutimi-Le Fjord est maintenant connue. Il s'agit de Lynda Youde de Chicoutimi.

La femme de 61 ans, qui travaille dans le secteur financier, est titulaire d'une maîtrise en environnement de l'Université de Sherbrooke.

« Souvent, on regarde les lois de certains partis qui sont votées et, en majorité, ils votent des lois qui ne me ressemblent pas. Alors depuis 2015, je regarde le Parti vert, ses propositions, l'idée d'être au service des collectivités, d'aller vers un environnement qui est plus sain pour la population, ça me plaît », explique Lynda Youde.

Elle entend militer en faveur d'une réforme du mode de scrutin au fédéral, de la mise en valeur de l'environnement, ainsi que de celle du bois comme source d'énergie, et elle souhaite également réduire l'utilisation de l'automobile.

Lynda Youde se questionne aussi sur certains projets de développement économique, tel que celui de liquéfaction du gaz naturel de GNL au port de Grande-Anse, parce qu'il ne tient pas assez compte des préoccupations sociales et environnementales, selon elle.

« C’est parce que le fjord, ça va devenir une autoroute. Je ne sais pas, moi regardez passer un gros méthanier, il faut qu’il y ait une certaine distance de bateaux. Est-ce que les marinas, il va falloir que tous les bateaux restent à quai quand ces bateaux passent? Est-ce qu’on en a parlé de ça? », se demande-t-elle.