Élections municipales en Alberta : le décompte a commencé

Les électeurs de l'Alberta ont rempli les derniers bulletins de vote pour choisir leur maire, leurs conseillers municipaux et leurs représentants aux conseils scolaires. Les bureaux de vote fermaient leurs portes à 20 h.

La lutte s’annonce serrée à Calgary entre les deux candidats à la mairie, le maire actuel Naheed Nenshi et l’avocat Bill Smith. Certains électeurs de la métropole ont dû attendre plus d'une heure pour voter et plusieurs bureaux de vote manquaient de bulletins. La Ville a dû acheminer des bulletins supplémentaires et a rappelé que tout électeur présent dans la file d'attente à 20 h serait autorisé à voter.

Vers 16 h, avant l’heure d’achalandage des bureaux de vote, quelque 67 000 personnes avaient voté à Edmonton, tandis qu'à Calgary, plus de 160 000 ont fait leur devoir citoyen uniquement entre 10 h et 15 h.

La municipalité de Wood Buffalo anticipe également des retards dans le dévoilement de ses résultats, à cause de longues files à certains endroits.

Conseils scolaires francophones

Plus de 30 personnes ont soumis leur candidature pour l'un des 22 sièges de conseiller à pourvoir au sein des quatre conseils scolaires francophones de l'Alberta. Plus de la moitié des sièges en jeu ont été pourvus sans élection.

Maires élus sans opposition

Une quarantaine de maires dans la province sont élus sans opposition, dont Richard Ireland, à Jasper, Craig Copeland, à Cold Lake, Barry Turner, à Morinville, et Michael Muzychka, à Olds.

Selon le ministère des Affaires municipales, 1900 candidats seront élus cette année dans 342 municipalités. Les villages d'été ont déjà tenu leurs élections cet été.

Pour toute autre question, vous pouvez vous rendre sur le site web de votre ville ou municipalité ainsi que sur le site web du ministère des Affaires municipales (en anglais).

En 2013, seulement 34 % des électeurs inscrits sur la liste électorale avaient voté à Edmonton, et 39 %, à Calgary.