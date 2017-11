Élections municipales : la communauté musulmane inquiète de l'avenir du vivre-ensemble à Gatineau

Les cinq candidats à la mairie de Gatineau ont unanimement dénoncé la loi 62 sur la neutralité religieuse de l'État, lors d'une rencontre avec la communauté musulmane à Gatineau, vendredi soir.

La rencontre s'est déroulée à la demande de la communauté, inquiète de l'avenir du vivre-ensemble et de la représentativité des minorités visibles à la Ville, selon la présidente du centre islamique de l'Outaouais, Hayet Laggoune.

« On a des enjeux particuliers à notre communauté, la représentativité au niveau de la Municipalité pour les minorités visibles », a commenté Mme Laggoune.

L'adoption de la loi 62 sur la neutralité religieuse de l'État par le gouvernement Couillard a créé beaucoup de remous dans la campagne à Gatineau. Le projet de loi prévoit notamment que tous les services publics au Québec devront être donnés et reçus à visage découvert, notamment dans les transports publics et dans les hôpitaux. La loi permet toutefois des accommodements raisonnables, accordés au cas par cas.

Le candidat Rémi Bergeron a estimé qu'il faudrait réviser la loi et son application.

« En parlant juste des chauffeurs d'autobus, il ne faut pas qu'ils soient pris dans cet amalgame », a-t-il jugé.

Le candidat Clément Bélanger a soutenu que la loi 62 était « inacceptable », souhaitant joindre sa voix à celle de Denis Coderre, le maire de Montréal et à l'Union des municipalités du Québec (UMQ).

« C'est inacceptable », a répété Sylvie Goneau, également candidate à la mairie. « Je le dénoncerai aussi, ce n'est pas quelque chose que nous mettrons en application. »

Pour moi, ça reste une mauvaise réponse à une absence de problème. Maxime Pedneaud-Jobin, maire sortant de Gatineau

Denis Tassé s'est également dit opposé à la loi et à son application.

Représentativité des minorités visibles à Gatineau

Concernant la représentativité, le maire sortant, Maxime Pedneaud-Jobin, a reconnu qu'il fallait que la Ville de Gatineau s'améliore.

« C'est un des endroits où la Ville de Gatineau doit s'améliorer, il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été prises. On a multiplié les outils de communication », a-t-il assuré.

Selon le recensement de 2011, les minorités visibles et les Autochtones sont moins bien représentés au sein des forces de police qu'au sein de la population générale. Le corps policier compte 464 agents et seulement 5 d'entre eux font partie d'une minorité visible.

Pour le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG), le défi est, selon M. Pedneaud-Jobin, de stimuler les candidatures à Gatineau, les formations se faisant à Nicolet, au sud de Trois-Rivières.

« À la Ville, on a commencé à travailler sur un sommet sur le vivre-ensemble au printemps 2018, avec l'ensemble des partenaires et des communautés pour que les tensions qui existent et les craintes qui existent soient mises sur la table », a fait valoir M. Pedneaud-Jobin.

La candidate Sylvie Goneau a défendu la politique de parité, d'équité et des genres, sur laquelle elle a travaillé en mars dernier. Elle a dit regretter que ce projet n'ait pas été adopté.

« Ils ont voté contre, parce que le timing n'était pas bon, donc élue mairesse, le 6 novembre, la politique revient sur la table et Gatineau fait son travail pour choisir un langage qui est inclusif et susciter la participation de tout le monde », a réagi Mme Goneau.

Denis Tassé s'est dit déçu du manque de représentativité des minorités visibles à la Ville de Gatineau.

« Depuis 2013, le taux de sous-représentation a augmenté pour tous les groupes. On n'a pas été en mesure de montrer l'exemple », a estimé le candidat.

Comme maire, je vais m'assurer qu'on puisse donner l'exemple et faire tous les efforts pour que vous ayez votre place. Denis Tassé, candidat à la mairie de Gatineau

Rémi Bergeron a pour sa part insisté sur les compétences des minorités visibles et l'obligation de respecter les lois en matière de représentativité.

Enfin, Clément Bélanger souhaite que la politique du fédéral, qui vise à bonifier les entreprises avec à leur tête des femmes ou des autochtones, puisse être appliquée à la Ville de Gatineau.

Les citoyens devront faire leur choix le 5 novembre prochain.

Avec les informations de Simon Deschamps