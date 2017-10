Élections municipales : les loisirs pour retenir les familles

Les municipalités de l'Est du Québec cherchent par tous les moyens à retenir les familles sur leur territoire. Dans le cadre de la présente campagne électorale, plusieurs candidats s'adressent à ces familles de la classe moyenne en proposant des moyens d'améliorer leur qualité de vie par les sports et les loisirs.

Un texte de Jean-Louis Bordeleau

Les municipalités de la Côte-Nord, par exemple, ont du chemin à faire pour se démarquer auprès des familles. Elles se classent en deçà du 50e rang dans le palmarès québécois des meilleures municipalités où élever des enfants, selon Moneysense. Matane et Rimouski se classent respectivement et 100e et 39e au Québec.

Ce que notre plus vieille aime des parcs, c'est la présence des autres enfants [...] et c'est vrai que l'hiver c'est moins accessible, donc s'il y avait des parcs intérieurs, elle pourrait aller rechercher ça... C'est vrai que ça pourrait vraiment être intéressant. Josiane Dionne, résidente de Sept-Îles

Même si elles savent plaire aux familles, les initiatives du genre coûtent cher. C'est pourquoi les petites municipalités doivent sortir des sentiers battus pour concrétiser leurs projets, croit la spécialiste en marketing territorial, Myrabelle Chicoine.

Les actions qui demandent peu d'efforts ont souvent été faits et les actions plus structurantes qui demandent plus d'efforts, c'est là que c'est plus difficile. Myrabelle Chicoine, chargée de cours en marketing territorial, Université Laval

Des projets moins dispendieux sont aussi mis de l'avant pour dynamiser la vie des petites communautés. Les festivals, foires et autres rendez-vous communautaires sont souvent appréciés des familles.

S'unir pour mieux bâtir

« Construire un aréna ou un complexe multisport demande des investissements énormes pour un territoire qui n'est peut-être pas assez dense pour pouvoir répartir le fardeau fiscal sur l'ensemble des citoyens. C'est bien évident qu'à un moment donné, il faut que les territoires s'unissent », avance-t-elle.

C'est ce modèle qui a été retenu pour la construction d'un complexe aquatique. Cette infrastructure de plus de 10 millions de dollars a été rendue possible grâce à la participation de plusieurs municipalités de la région.

D'après le reportage de Katy Larouche