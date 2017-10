Élections municipales : Naheed Nenshi en tête, selon un sondage

Un nouveau sondage commandé par un groupe de défense de la Ligne verte du train léger à Calgary suggère un fort soutien au projet et pour le maire sortant, Naheed Nenshi.

Le Groupe « LRT on the Green » a commandé le sondage après que le candidat Bill Smith eut laissé entendre vouloir suspendre le projet de 4,6 milliards de dollars, financé par le fédéral, le provincial et la Ville, afin de le remodeler.

Selon le sondage, 77 % des Calgariens veulent que la première phase de la ligne de 20 kilomètres ait lieu, tandis que 70 % ne veulent pas que le projet soit retardé.

Le président du groupe, Jeff Binks, se dit rassuré de voir que la ligne verte demeure une priorité pour les Calgariens.

« Les répondants ont révélé dans le sondage que la ligne verte influencera le choix qu’ils prendront pour élire le nouveau maire », a-t-il dit.

« Nous avons vu deux points de vue très différents non seulement quant à la ligne verte, mais aussi en ce qui concerne d’autres projets de transport en commun », a-t-il ajouté.

Quant à savoir pour qui ils avaient l’intention de voter dans la course à l'Hôtel de Ville, les résultats placent Naheed Nenshi en avance avec 41 % des voix, alors que Bill Smith obtient 26 % des intentions de vote.

André Chabot obtient quant à lui 3 % des voix, alors que 28 % des électeurs sondés sont toujours indécis.