Élections municipales : valse à cinq à Saint-André-Avellin

Les résidents de Saint-André-Avellin sont en deuil. Après avoir vécu une belle relation avec Thérèse Whissell qu'ils ont portée à la tête de la mairie à quatre reprises, le temps est venu pour eux de se choisir un nouveau représentant. Contrairement à bien d'autres petites municipalités en périphérie de Gatineau où il n'y a pas de course à la mairie, à Saint-André-Avellin, cinq candidats se livrent une lutte serrée.

Un texte d'Angie Bonenfant

Chausser les souliers de Thérèse Whissell, toutefois, ne sera pas chose facile. L'ex-mairesse était très appréciée de ses résidents et de sa communauté d'affaires.

Elle laisse derrière elle un bilan qui, sans être parfait, est très positif.

Thérèse Whissell laisse une très bonne impression. Céline Forget, résidente de Saint-André-Avellin depuis 38 ans

Céline Forget, résidente de Saint-André-Avellin depuis 38 ans, entrepreneure et organisatrice d'événements culturels, soutient que Mme Whissell a été une très bonne gestionnaire qui a su gérer adéquatement les finances de la Municipalité dans un contexte particulier.

« Le dernier mandat de Mme Whissell a été difficile, parce que le conseil était vraiment scindé en deux », relate-t-elle. « C'est très difficile de faire des réalisations dans ce temps-là. »

Notamment, il reste du travail à faire au niveau des routes qui ont besoin d'un sérieux coup de réfection. L'administration publique a aussi eu du mal à gérer l'amalgame entre les côtés rural et urbain. Les infrastructures ne sont pas toujours au rendez-vous.

Mme Whissell avait les mains liées. Elle ne pouvait rien faire. Céline Forget, résidente de Saint-André-Avellin depuis 38 ans

Mme Forget souhaite que le prochain maire s'inspire du travail de l'ex-mairesse pour mener Saint-André-Avellin dans une nouvelle phase.

« Il faut avoir une vision. Il faut décider où on s'en va. Il faut oser », soutient-elle.

YVES DESTROISMAISONSUn candidat investi depuis plus de 30 ans

Yves Destroimaisons a un curriculum vitae bien garni. C'est d'ailleurs sa carte de visite auprès des électeurs. L'organisateur communautaire compte sur ses expériences professionnelles pour séduire l'électorat.

M. Destroismaisons travaille au CLSC Saint-André-Avellin depuis trois décennies. Il a été bénévole et président du festival Musiqu'en Nous, membre du conseil d'administration du Centre d'action culturelle, collaborateur dans la mise sur pied de la résidence Le Monarque à Montebello.

Pour moi [la mairie] c'est une étape de plus dans mon implication sociale, dans mon implication au quotidien dans la communauté. Yves Destroismaisons, candidat à la mairie

L'homme connaît la MRC Papineau et l'Outaouais comme le fond de sa poche. Dans son porte-à-porte, il remarque que les finances publiques préoccupent beaucoup les résidents.

« Ce sont des payeurs de taxes. Ils ne veulent pas que leur compte monte de façon démesurée », résume-t-il. « Ils craignent les gros projets qui vont augmenter les taxes. »

En même temps, dit-il, les citoyens veulent des services. La demande, présentement, serait très forte pour des projets créateurs d'emplois qui attireront de jeunes familles.

JEAN-RENÉ CARRIÈREUn candidat rassembleur

Jean-René Carrière est technicien ambulancier paramédical depuis plus de 20 ans. Ses capacités à travailler en équipe, sous pression, font de lui le meilleur candidat dans cette course à la mairie, indique-t-il.

M. Carrière a cependant un autre atout dans sa manche. Il a aussi été conseiller municipal à Chénéville de 2004 à 2009, une expérience professionnelle qui n'est pas à dédaigner, selon lui.

L'ambulancier veut remettre de l'ordre au conseil municipal qui a récemment été miné par de la bisbille et un conflit d'intérêts, estime-t-il. À cause de ce conflit, la municipalité aurait fait du surplace sur plusieurs dossiers.

Je me pointe à l'horizon avec de bonnes intentions, en voulant ramener le travail d'équipe qui est un gage de réussite. Jean-René Carrière, candidat à la mairie

La mairie et la caserne de pompiers ont besoin d'être rénovés rapidement, soutient M. Carrière. Il rappelle que le gouvernement est prêt à injecter une subvention en payant 65 % de la facture. « Il ne faut pas manquer ça », insiste-t-il.

Le mandat à venir sera difficile et un peu ingrat, prétend M. Carrière, car il y aura beaucoup de rattrapage à faire. Surtout au niveau des routes mal entretenues qui demeurent la priorité des résidents qu'il a rencontrés.

LÉOPOLD ST-LAURENTUn candidat retraité actif et impliqué

Qui dit que retraite rime avec repos? Pas Léopold St-Laurent, assurément. Retraité depuis 2011, cet ancien gestionnaire à Hydro-Québec a l'ambition d'avoir une après-carrière la plus active qui soit.

Comme plusieurs autres candidats, la réfection des routes, la construction d'une nouvelle mairie et les rénovations à la caserne demeurent des priorités. Il aimerait réaliser tous ces projets à faible coût.

Le retraité anticipe déjà que le nouveau maire devra avoir une bonne écoute et un bon jugement de manière à établir une liste réaliste des priorités des citoyens.

J'ai acquis de l'expérience qui permettra d'amener de nouvelles idées et orienter la ville dans un sens où on pourrait être les leaders dans la Petite-Nation. Léopold St-Laurent

Saint-André-Avellin s'est beaucoup développée, au cours des dernières années. « Dans le temps, on parlait des chemins de chalets, mais plus aujourd'hui », rappelle M. St-Laurent. « Ce sont des maisons qui sont là. Elles ont de bonnes valeurs. Ce sont des payeurs de taxes qui résident là. Ce n'est plus du monde saisonnier. »

Ces nouveaux résidents permanents veulent plus de services. Parfois, la partie rurale et la partie urbaine se disputent sur la répartition de l'argent des travaux à effectuer, explique M. St-Laurent

Sur ce plan, dit-il, il y a beaucoup de travail à faire pour bâtir une unité. « En devenant une municipalité, les deux entités devraient s'être fusionnées. Mais les gens des paroisses ne sentent pas qu'ils font partie de la municipalité. Ils sentent plutôt qu'ils sont des gens à part. Il faudra travailler là-dessus. »

RICHARD PARENTLe candidat de la transparence

S'il est élu maire le 5 novembre prochain, Richard Parent sera à l'écoute de ses citoyens. Il promet d'aller à leur rencontre et de prendre des décisions en lien avec leurs préoccupations. Il compte d'ailleurs sur leurs suggestions pour bien orienter son premier budget.

« Je veux me promener avec ma voiture et que les citoyens m'arrêtent avec des suggestions et me donnent des idées », souhaite celui qui a déjà été candidat pour le poste de maire en 2013. « Moi, je veux servir la population avec droiture et aller chercher ce dont ils ont besoin. »

Je veux travailler pour les citoyens. Ce sont eux mes patrons et je veux qu'ils me disent ce qu'ils veulent! Richard Parent, candidat à la mairie

M. Parent, qui a été conseiller municipal de 2005 à 2013, veut réduire le fardeau fiscal des citoyens. « On es-tu obligé de taxer les gens de quatre à cinq pour cent pour les cinq prochaines années? », s'interroge-t-il. « On peut-tu vivre selon nos moyens? »

En même temps, le candidat caresse de grandes ambitions pour sa municipalité. « Je veux que Saint-André-Avellin grossisse. Qu'elle devienne une ville et change de statut pour qu'on ait droit à plus de subventions. »

M. Parent promet que tous les citoyens sous sa mairie auront droit à leur juste part. « Moi, je veux que les argents soient répartis équitablement entre les deux secteurs urbain et rural », plaide-t-il.

DANIEL COOKEUn candidat jeune qui veut du changement

Daniel Cooke a décidé de se présenter à la mairie parce qu'il vit plusieurs frustrations. Des frustrations au niveau du recyclage, des infrastructures routières et scolaires et de la sécurité sur les routes.

M. Cooke, qui est pompier à la ville de Gatineau, ne reproche rien au conseil municipal actuel qui a dû composer avec de nombreuses chicanes. « L'administration passée a fait son possible », dit-il. « Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec l'atmosphère qu'il y avait. Ç'a n'a pas été évident ».

Il admet cependant qu'une dose de fraîcheur et de jeunesse ne ferait pas de tort à l'administration avellinoise. « Il y a [des conseillers] qui ont fait de longs mandats », rappelle-t-il. « Ils n'ont peut-être plus d'énergie à consacrer à ce niveau-là. »

Il y a des changements de culture à apporter à Saint-André-Avellin pour attirer les gens chez nous. Daniel Cooke

Les familles se font nombreuses à Saint-André-Avellin et le besoin pour des services se fait de plus en plus sentir, soutient M. Cooke qui est aussi commissaire-parent à la Commission au Coeur-des-Vallées.

« L'ancien conseil n'a pas voulu dépenser pour ne pas endetter la municipalité. Moi, je pense qu'à un moment donné, il y a une part des choses qui doit être faite », martèle-t-il. « Il y a des investissements à faire, même si ça implique des dettes et des dépenses. »