Électricité : des économies de 7 millions par an pour l'Ontario grâce à son entente avec le Québec

L'Accord d'échange d'énergie électrique signé entre l'Ontario et le Québec il y a un an et demi permettra aux abonnés ontariens de réaliser des économies totales de 38 millions de dollars d'ici 2023, même si l'Ontario achète l'électricité de son voisin à un prix supérieur à celui du marché.

Un texte de Claudine Brulé

C'est ce que conclut le rapport du Bureau de la responsabilité financière de l'Ontario (BRF).

Selon le BRF, les revenus obtenus par l'Ontario pour l'électricité qu'il fournit au Québec durant les périodes de pointe en hiver compensent le fait que la province paie l'électricité du Québec plus cher que le prix moyen du marché.

Les usagers ontariens achèteront de l'électricité plus cher dans le cadre de l'Accord puisque, d'après les projections, le prix fixé à payer à Hydro-Québec excédera les tarifs de l'électricité pour la production locale comme sur le marché de l'importation. Rapport du Bureau de la responsabilité financière de l'Ontario

Le cyclage, ou la récupération en période de forte demande de l'électricité envoyée vers le Québec lorsque la demande était plus faible, permettra des économies de près de 100 millions aux Ontariens, selon le BRF.

Les 500 MW mis à la disposition du Québec chaque hiver rapportera aussi 126 millions à l'Ontario pour la durée de l'entente.

Le BRF précise aussi que l'Accord n'augmente pas les importation d'électricité, mais garantit que le Québec vendra à l'Ontario ses exédents, alors que la province cherche aussi à conclure des accords bilatéraux avec d'autres gouvernements, comme la vente de plus de 9 TWh au Massachusetts à compter de 2020.

Même si l'Accord n'augmente pas le volume des importations en provenance du Québec, il réduit possiblement les risques que dans le futur, l'Ontario se trouve dans l'impossibilité de remplacer de façon économique les quantités actuelles d'énergie produite au gaz naturel. Rapport du Bureau de la responsabilité financière

Réduction des gaz à effet de serre

Grâce à l'Accord, l'Ontario visait aussi à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, l'hydro-électricité du Québec, exempte d'émissions, remplaçant de l'électricité produite autrement à partir du gaz naturel.

Par ailleurs, la tarification du carbone rend la production d'électricité à partir du gaz naturel plus coûteuse. En contrepartie, l'hydro-électricité devient plus « attrayante », souligne le rapport du BRF.