Elizabeth May et des manifestants anti-pipeline connaîtront leur sort

L'adjoint au procureur général de la Colombie-Britannique Peter Juk nomme deux procureurs spéciaux pour enquêter sur les actes des députés fédéraux Elizabeth May et Kennedy Stewart arrêtés avec d'autres lors de manifestations contre le projet Trans Mountain.

La chef du Parti vert du Canada Elizabeth May, le député néo-démocrate fédéral Kennedy Stewart, de même que d'autres manifestants contre l'expansion du pipeline Trans Mountain arrêtés en mars à Burnaby pourraient bientôt faire face à des accusations criminelles.

Éviter l’apparence de complaisance

Selon l’assistant du procureur général, l’affectation de procureurs spéciaux aux dossiers de Mme May et M. Stewart est « d’intérêt public » et « nécessaire pour éviter toute complaisance, réelle ou perçue, dans l’administration de la justice ».

Les manifestants ont comparu la semaine dernière à la Cour suprême de la Colombie-Britannique pour outrage civil, mais le juge Kenneth Affleck a insisté sur le fait que l'outrage était clairement criminel et non civil, car les accusés ont délibérément violé l’injonction de la Cour qui leur interdisait de s’approcher à moins de 5 m des sites des travaux de Kinder Morgan.

La cause a été ajournée pour une semaine le temps que le service des poursuites de la Colombie-Britannique se penche sur la recommandation du juge.

Élizabeth May avare de commentaires

En entrevue à l’émission Phare Ouest, Elizabeth May a soutenu qu’elle ne peut commenter cette affaire pour des questions de respect du processus judiciaire, mais qu’elle s’oppose encore à l’expansion du pipeline Trans Mountain de Kinder Morgan.

Comme pays, nous avons besoin d’une solution pour tout le monde. Ce n’est pas acceptable d’avoir des politiques négatives avec l'Alberta contre la Colombie-Britannique. Nous devons travailler ensemble pour chercher les solutions. Elizabeth May, chef du Parti vert

Au cours de la dernière fin de semaine, cinq manifestants anti-pipeline ont été arrêtés à Burnaby près des terminaux de Kinder Morgan portant le nombre d'arrestations dans le dernier mois à environ 200.

Le premier ministre Justin Trudeau continue de soutenir que l’agrandissement du pipeline aura lieu malgré l’opposition que le projet suscite en Colombie-Britannique.