En Italie, Naheed Nenshi réfléchira à l’avenir de Calgary

Le maire de Calgary, Naheed Nenshi, participera à une rencontre internationale en Italie dédiée aux solutions technologiques pouvant résoudre les défis urbains.

Organisée par l’Institut Rockefeller, la conférence abordera entre autres les problématiques de logements. « On s’assoit avec des gouvernements municipaux, des consultants et de jeunes entreprises et l’on se retrousse les manches pour trouver des solutions », dit le maire.

M. Nenshi espère que cette rencontre au lac de Côme, dans le nord du pays, lui permettra de montrer aux entreprises présentes combien Calgary est un bon endroit pour investir.

L’Institut Rockefeller prend en charge le coût du voyage de M. Nenshi et de deux employés de Calgary venus l'appuyer.