Ensemble Montréal demande la création d'un Conseil des aînés

L'opposition officielle déposera lundi prochain au conseil municipal une motion demandant la création d'un Conseil des aînés, un engagement qu'avait pris Denis Coderre lors de la dernière campagne électorale.

Le texte a été présenté mardi matin par le chef par intérim d'Ensemble Montréal, Lionel Perez, et la conseillère de ville Chantal Rossi.

Il s'agit, résument-ils, de permettre à l'administration de développer un « réflexe aîné » en amont des prises de décision.

« Ce conseil consultatif aura pour objectif de favoriser une juste représentativité des personnes aînées dans l'élaboration des différentes politiques municipales », écrit Ensemble Montréal dans son communiqué.

La formation explique qu'« au Canada, les personnes aînées sont désormais plus nombreuses que les jeunes » et qu'à Montréal, « 16 % de la population est composée de personnes de 65 ans et plus, dont près de la moitié est issue de l'immigration ».

Ensemble Montréal souligne qu'il existe déjà un Conseil des Montréalaises, un Conseil jeunesse et un Conseil interculturel, qui ont « des lieux d'échange dont les élus profitent grandement », estime le parti, formé majoritairement d'élus de l'ancienne administration.

La promesse de Denis Coderre de créer un Conseil des aînés avait été l'un des premiers engagements pris par le maire sortant l'automne dernier.

Une fois élue, son adversaire, Valérie Plante, a plutôt lancé une consultation publique dans le but de doter Montréal d'un nouveau plan d'action municipal pour les personnes âgées. Cette consultation, tenue en plein hiver dans des endroits parfois difficiles d'accès pour les aînés, a d'ailleurs été largement critiquée, puis prolongée jusqu'en mars dernier.

« Assurer la représentation des aînés auprès du conseil municipal : une demande entendue à plusieurs reprises lors des consultations [...] cet hiver », a d'ailleurs commenté sur Twitter la Table de concertation des aînés de l’île de Montréal, mardi.