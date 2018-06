Examen des infirmières : le gouvernement fait volte-face

Le ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, Benoît Bourque, veut maintenant régler le problème de l'examen NCLEX-RN, qui cause de nombreux échecs pour les étudiants francophones en sciences infirmières. Il renvoyait jusqu'à présent la balle dans le camp de l'Association des infirmières et des infirmiers du Nouveau-Brunswick (AIINB).

Benoît Bourque veut créer un comité de travail pour régler ce problème, a-t-il expliqué dans une entrevue accordée à Radio-Canada mardi soir.

Je pense qu’il est temps d’agir de façon plus ferme et je suis prêt à jouer un rôle plus prépondérant.

Benoît Bourque, ministre de la Santé