Exclusivité du quai à Tadoussac : un lourd héritage pour le prochain conseil

Les deux candidats à la mairie de Tadoussac admettent avoir des réserves à propos du contrat signé entre l'administration sortante et la compagnie AML pour l'usage exclusif du quai.

Un texte de François RobertLes deux candidats déplorent également que l’ensemble des détails du contrat n’aient pas été rendus publics.

S’il est élu, Charles Breton voudrait vérifier avec les avocats de la municipalité si certains éléments de l’entente pourraient être revus.

« Quand on parle de monopole, ce n’est jamais une situation idéale, note Charles Breton. C’est déjà signé et tout cela, je ne sais pas à quel point on va pouvoir avoir du contrôle sur ce qui est fait? Il va falloir voir quelle est la marge de manœuvre légalement. »

Son adversaire, Ken Gagné, aurait préféré un partage du quai afin d’être équitable avec tout le monde.

Ken Gagné précise n’avoir rien contre AML, qui est, selon lui, un joueur très important et apprécié dans la communauté.

Le contrat signé par l’ancien conseil engage, selon Ken Gagné, le futur conseil. Le processus judiciaire suit son cours.

« Maintenant, il y a une décision qui a été prise par la municipalité, indique Ken Gagné, il va falloir vivre avec ça tout simplement, que l’on soit en accord ou pas, ça ne changera pas grand-chose. »

Négociation de l’ancien conseil

Une chose est claire, les deux candidats à la mairie n’ont pas de félicitations à faire à l’ancien conseil pour sa négociation.

Ça a été mal négocié avec AML depuis le début. Il y a certaines choses qu’il n’aurait pas fallu mettre dans la balance du contrat. Ken Gagné, candidat à la mairie de Tadoussac

Pour Charles Breton, il est difficile à comprendre que l’ancien conseil ait tenu à l’écart plusieurs parties intéressées dans le dossier.

« Je pense qu’il y a peut-être plus d’intervenants qui sont autour du quai qui auraient pu être impliqués dans cette négociation, indique Charles Breton. Cela s’est peut-être fait en fin de mandat et pas assez ouvert avec d’autres intervenants. Je ne sais pas à quel point on s’est bien préparé à cette négociation-là. »

Les procédures juridiques se poursuivent pour la contestation du contrat entamée par certains citoyens de la municipalité.