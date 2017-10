Extra-mural : les municipalités francophones contre la privatisation en santé

Une voix de plus s'ajoute à ceux qui dénoncent la décision du gouvernement du Nouveau-Brunswick de privatiser la gestion de l'Extra-mural et de Télésoins. Les municipalités francophones ont conclu que cette privatisation se soldera par une perte de services en français.

Les membres de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) se sont réunis à Bathurst en fin de semaine à l’occasion de leur assemblée générale annuelle.

C’est le maire de Richibucto, Roger Doiron, qui a proposé la résolution demandant la suspension de la privatisation de la gestion de l’Extra-mural.

C’est de nous plumer, une plume à la fois, de notre capacité de gestion en français. Présentement, c’est l’entretien, les services de cafétéria, puis l’Extra-mural et on parle prochainement des laboratoires. Donc où est-ce que ça arrête? Roger Doiron, maire de Richibucto

L’AFMNB a aussi décidé d’appuyer les communautés qui demandent de meilleurs services ambulanciers.

Plus de pouvoirs et de responsabilités pour les municipalités

Les municipalités francophones ont aussi profité de cette rencontre pour discuter de la nouvelle loi sur la gouvernance locale.

Celle-ci permettra aux municipalités d’être reconnues comme un palier de gouvernement à part entière dès son entrée en vigueur, en janvier. Elle promet des changements importants pour les mairies qui se retrouveront avec davantage de pouvoirs et de responsabilités.

« C'est un changement qui doit non seulement se faire au niveau du gouvernement local, mais au niveau de l'ensemble des ministères du gouvernement, de la fonction publique et des différents intervenants avec qui on transige, souligne Luc Desjardins, maire de Petit-Rocher et président de l'AFMNB. Ils doivent négocier avec nous dans certains secteurs, d'égal à égal. »