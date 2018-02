Extrémiste sikh invité à un événement avec Trudeau : « des vérifications n'ont pas été faites »

Réglés au quart de tour, les voyages à l'étranger des premiers ministres canadiens ne laissent jamais place à l'improvisation. Alors que chaque événement et rencontre sont méticuleusement planifiés, l'invitation faite à un extrémiste sikh lors d'un événement en Inde avec Justin Trudeau soulève bien des questions.

Un texte de Mathieu Gohier

Si Jaspal Atwal, condamné en 1986 pour avoir tenté d'assassiner un ministre indien sur l'île de Vancouver, a pu se faire prendre en photo avec la femme du premier ministre, Sophie Grégoire Trudeau, lors d'une réception à la résidence officielle du Haut-Commissariat du Canada, c'est que des vérifications n'ont pas été faites, estime le sous-commissaire à la retraite de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), Pierre-Yves Bourduas.

« Le bureau du premier ministre a accès aux membres de la GRC en tout temps. S'il y a un doute à propos d'un individu en particulier, le bureau du premier ministre peut toujours demander à la GRC de faire une vérification des antécédents », dit-il.

M. Bourduas est convaincu que l'invitation transmise par le député Randeep Sarai n'a pas fait l'objet de vérifications nécessaires par le bureau du premier ministre.

« Il semble évident que dans ce cas, si la demande avait été faite, il y aurait eu probablement un avertissement de la part de la GRC au sujet de cet individu et de ses antécédents judiciaires. »

L'ancien commissaire adjoint, qui a longtemps travaillé auprès de politiciens, souligne toutefois que des invitations de dernière minute peuvent se produire lors de tels voyages.

Les élus et leur personnel vont d'une crise à l'autre et essaient dans la mesure du possible de gérer tout ça, mais à l'impossible nul n'est tenu. Il y a des erreurs qui se glissent en cours de route et c'en est une.

Pierre-Yves Bourduas