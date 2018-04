Fibrose kystique : un médicament qui coûte 250 000 $ par année non remboursé par l'Ontario

Victoria Vigneau, 15 ans, s'est rendue à Queen's Park, mardi, pour demander au gouvernement de l'aider à avoir accès à l'Orkambi, un médicament qui, dit-elle, pourrait l'aider à faire des activités simples, comme toutes les adolescentes de son âge.

Ce médicament coûte 250 000 $ par année et n'est pas couvert par le programme ontarien d'assurance médicaments pour les enfants et les jeunes de moins de 25 ans mis en place au début de l'année.

C'est une grande déception pour Victoria Vigneau, de Bradford, qui doit composer avec la fibrose kystique depuis l'âge d'un an. Ses poumons sont enflés et remplis de mucus, ce qui rend sa respiration difficile.

Avec l'aide d'Orkambi, l'inflammation pourrait être réduite et ma douleur aussi, ce que j'aimerais beaucoup. Cela voudrait dire que je pourrais aller à l'école sans avoir la douleur qui me déconcentre durant les cours. Victoria Vigneau, adolescente de 15 ans atteinte de fibrose kystique

De son côté, le président du Conseil canadien pour le traitement de la fibrose kystique, Chris MacLeod, demande au gouvernement de revoir son programme d'assurance médicaments pour en arriver au véritable objectif de l'assurance-santé plus, dit-il, soit que « chaque enfant reçoive les médicaments dont il a besoin ».

« Seuls les enfants dont les familles n'ont pas d'assurance privée devraient avoir leurs médicaments payés par la province. Les économies réalisées par le gouvernement pourraient servir à payer pour les traitements qui permettent une meilleure qualité de vie et qui sont difficiles d'accès, comme l'Orkambi », a-t-il suggéré mardi.

Le programme provincial paie pour un total de 4400 médicaments. M. MacLeod estime que les assureurs privés en remboursent le double.

Un examen effectué en octobre 2016 par le Programme commun d'évaluation des médicaments (PCEM), un organisme indépendant qui examine les médicaments et les instruments médicaux, n'a pas suggéré que l'Orkambi soit remboursé par les finances publiques.

Selon le ministère de la Santé de l'Ontario, les gouvernements d'Angleterre, d'Écosse et d'Australie n'offrent pas de couverture publique pour ce médicament. Le gouvernement du Québec, qui a un système universel d'assurance médicament, ne rembourse pas non plus l'Orkambi.

Selon M. MacLeod, la province pourrait négocier le coût du médicament à la baisse si elle s'asseyait avec la compagnie qui le fabrique, Vertex. « Tout ce qu'on demande, c'est que les gens concernés négocient », a-t-il suggéré mardi à Queen's Park.

En réponse aux critiques formulées à l'égard de son programme d'assurance-médicaments, le ministère de la Santé a reconnu que certains patients « pourraient éprouver des problèmes au début de la mise en œuvre de l'Assurance-santé de l'Ontario ».

La province a ajouté qu'elle s'appuyait sur le rigoureux processus d'examen des médicaments utilisé par les gouvernements provinciaux partout au pays.

« Bien que les décisions de financement des médicaments soient prises avec compassion, elles doivent être basées sur les meilleures preuves cliniques et économiques disponibles », a écrit un porte-parole du ministère dans un communiqué.

Il pourrait aussi y avoir de l'espoir pour qu'Orkambi soit ajouté à l'OHIP+ dans un proche avenir.

Vertex, la société du Massachusetts qui produit Orkambi, a présenté une nouvelle demande dans le but de voir le médicament approuvé en février. Celle-ci devrait être révisée en juillet.

La province dit qu'elle travaillera sur le dossier « rapidement ».

Du déjà-vu

L'histoire de Victoria Vigneau rappelle celle de Madi Vanstone, une fille de 12 ans atteinte de fibrose kystique qui s'était aussi rendue à l'Assemblée législative en 2014 pour demander au gouvernement de l'aider à payer son médicament, le Kalydeco. Ce traitement coûtait alors 300 000 $ par année.

Le gouvernement ontarien avait accepté par la suite de rembourser les coûts du médicament.

* Avec des informations de Claudine Brulé et de CBC News