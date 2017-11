Frustrations devant un rapport préliminaire de la Ville favorable au projet de l’Armée du Salut dans Vanier

Un rapport préliminaire des urbanistes de la Ville d'Ottawa, qui recommanderait l'approbation du projet de déménagement de l'Armée du Salut dans Vanier, soulève la colère de certains résidents du secteur et du conseiller Mathieu Fleury.

« On assume qu’une administration aussi complexe qu’à la Ville d’Ottawa, on soit capable de fournir des rapports beaucoup plus complexes, beaucoup plus profonds au niveau de l’analyse, beaucoup plus sérieux et qui démontrent un professionnalisme beaucoup plus élevé », a critiqué M. Fleury, qui s'oppose fermement au projet.

Le rapport des fonctionnaires, auquel le candidat aurait eu accès, serait favorable à des modifications au Plan officiel d'aménagement de la Ville, qui permettraient au projet d'aller de l'avant.

Le projet de l'Armée du Salut soulève la grogne de nombreux résidents de Vanier, qui craignent que ce nouveau centre ne vienne freiner les efforts de revitalisation de la Ville. Les conclusions du rapport préliminaire représentent donc une frustration supplémentaire pour les opposants.

Certains d'entre eux étaient d'ailleurs présents lors d'une discussion sur le sujet organisée par l'aile locale du Nouveau Parti démocratique (NPD) de l'Ontario, samedi. Un constat s'impose : ils ne se sentent pas écoutés par la Ville.

« Je suis très frustré avec le gouvernement d'Ottawa [...] On a l'impression que nous ne sommes pas entendus », a fait valoir Paul Heinbecker, un résident de longue date de Vanier.

« Ce n'est pas juste du béton et du mortier. Il y aura des coûts humains sur la communauté. Je crois que ces commentaires-là ne sont pas pris en considération, donc c'est très inquiétant », a pour sa part souligné Suzanne Lépine, qui habite dans Vanier depuis une cinquantaine d'années.

M. Fleury affirme qu'il s'agit d'un rapport truffé d'erreurs. Il a accusé les fonctionnaires de ne pas avoir respecté les règles d'urbanisme en place.

« Le Plan officiel parle de ne pas avoir de refuges sur les rues principales. Ça s’applique à toutes les rues principales en ville. Le Plan officiel est important pour la Ville, c’est sérieux. On a un plan secondaire aussi, le long du chemin de Montréal, qui vient d’être complété en 2014. C’est quoi l’utilité d’avoir des plans, des stratégies, si on ne les respecte pas? », a-t-il dénoncé.

Une mauvaise approche contre l'itinérance, selon un professeur

En plus des problèmes soulevés par le conseiller, le projet de déménagement serait inadéquat pour lutter efficacement contre l’itinérance.

« Je ne comprends pas pourquoi il y a déjà une recommandation. Ça me surprend, parce que ce qui est proposé, ce sont des programmes qui sont dépassés », a relaté le professeur titulaire de l’École de psychologie à l’Université d’Ottawa, Tim Aubry.

[L’approche de l’Armée du Salut], ça gère le problème, ça ne le résout pas. Tim Aubry, professeur titulaire, École de psychologie de l'Université d'Ottawa

« Il n’y a simplement pas de [preuves] qui supportent les types de programmes qui vont être mis [en place] dans ce refuge », a avancé le spécialiste de l’itinérance au sujet des lits pour héberger des personnes à long terme et des programmes de transitions qui seront offerts au refuge.

Pas d'appui du NPD

Le NPD croit aussi que le déménagement de l'Armée du Salut dans un grand immeuble sur le chemin de Montréal n'est pas la meilleure solution.

« Cette option avec le grand bâtiment [...] n'est pas une bonne solution [...] Mettre un grand bâtiment comme ça, avec tous les gens seuls dans la rue chaque matin et chaque soir, ce n'est pas bon pour notre communauté », a estimé la présidente du NPD de l'Ontario dans la circonscription d'Ottawa-Vanier, Katie Oppen.

Le parti déposera un mémoire en novembre pour proposer d'autres options au déménagement de l'Armée du Salut.

Le rapport final doit être présenté aux élus le 14 novembre prochain. Des discussions publiques devant le comité d’urbanisme vont avoir lieu. M. Fleury a invité les citoyens à se présenter à l’hôtel de ville pour faire valoir leurs points de vue.

Le conseil municipal devra prendre une décision finale dans ce dossier controversé.

Avec les informations de Laurie Trudel, Jérôme Bergeron et Matthew Kupfer