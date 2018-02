Fusion des bibliothèques publique et scolaire à Mattice-Val Côté

Une bibliothèque publique et une bibliothèque scolaire seront amalgamées dans la petite municipalité de Mattice-Val Côté, à l'est de Hearst. Le conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières et la municipalité de Mattice-Val Côté estiment que le projet sera profitable pour tous.

Un texte de Francis Bouchard

La directrice générale de la Municipalité de Mattice-Val Côté, Guylaine Coulombe, est ravie de la conclusion d'une entente avec le conseil scolaire pour le déménagement de la bibliothèque publique à l'École catholique St-François-Xavier.

« C'est une très, très bonne nouvelle tant pour la municipalité que pour les gens dans la communauté », affirme Mme Coulombe.

La bibliothèque publique sera ainsi plus accessible. Elle est présentement située au sous-sol du Complexe municipal qui n'est pas muni d'un ascenseur.

Contrairement au complexe, l'école est également située en plein coeur de la municipalité.

Les collections pour enfants vont être meilleures, l'achalandage va être meilleur et nous partagerons des ressources. Guylaine Coulombe, directrice générale de la Municipalité de Mattice-Val Côté

Le conseil scolaire estime qu'il s'agit d'une occasion de créer un centre scolaire communautaire.

L'idée de créer des centres scolaires communautaires c'est que l'école puisse accueillir sa communauté et que la communauté se sente vraiment partie prenante de ce qui se passe à l'école. Richard Loiselle, Conseil scolaire catholique de district des Grandes-Rivières

Le poste de bibliothécaire de la municipalité sera maintenu. Les heures d'ouverture seront différentes pour les élèves et le grand public.

L'espace qu'occupe la bibliothèque sera agrandi à l'intérieur de l'école. On espère procéder à l'ouverture en septembre.