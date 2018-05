Fusion municipale à l’étude dans le nord-ouest du N.-B.

Après le regroupement du Haut-Madawaska, les villages de Rivière-Verte et de Sainte-Anne-de-Madawaska songent à se rassembler en compagnie de quelques districts de services locaux (DSL).

Pour le maire de Sainte-Anne-de-Madawaska, Roger Levesque, le rassemblement permettrait d'augmenter le poids politique de la communauté et d’accroître ses leviers financiers.

« Ça peut nous donner une assiette fiscale plus grande, plus de possibilités d'emprunter [...] », souligne M. Lévesque.

Confronté à la perte d’engouement pour la politique municipale, le maire estime que le regroupement facilitera le recrutement de candidats. Lors des dernières élections à Sainte-Anne-de-Madawaska, le maire et tous les conseillers municipaux avaient été élus sans opposition.

Je pense que si on va chercher les DSL [et qu']on peut faire des fusions [...], ça va être plus facile de trouver des gens qui veulent s'impliquer.

Roger Levesque, maire de Sainte-Anne-de-Madawaska