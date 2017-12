Gestion des inondations : Gatineau veut passer un message à Québec

Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, se rend à Québec, mardi, pour une rencontre organisée par le ministre de la Sécurité publique Martin Coiteux. L'échange vise à faire le bilan des inondations du printemps 2017 et à trouver des pistes d’amélioration. Le maire affirne en avoir long à dire afin d’éviter de revivre une situation semblable.

Les programmes de Québec sont trop bureaucratiques, trop lents, ça prend trop de temps avoir des chèques. Ça donne des gens qui sont dans la misère depuis des mois. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

« Il y a des gens qui attendent des rapports de Québec depuis sept mois. Il y a des gens qui sont dans des maisons qui sont à la limite d’être insalubres […] sans ces rapports, ils ne sont pas capables de prendre des décisions », a expliqué le maire en entrevue au Téléjournal Ottawa-Gatineau lundi soir.

Ce dernier entend faire valoir que ces documents doivent être produits rapidement par Québec lors d'événements du genre afin que les municipalités puissent délivrer des permis de démolitions et de construction.

« On a beaucoup de choses à dire. On ne peut pas revivre ça de la même façon la prochaine fois. On doit ça à nos citoyens », a souligné le maire.

Il a bon d’espoir d’obtenir une oreille attentive du gouvernement.

Les inondations du printemps dernier ont touché près de 500 résidences sur le territoire gatinois.