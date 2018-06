Glengarry—Prescott—Russell passe au bleu

La circonscription provinciale de Glengarry—Prescott—Russell est passée du rouge au bleu, jeudi. La progressiste-conservatrice Amanda Simard a gagné les faveurs de l'électorat avec 41 % des voix.

Elle a ainsi devancé le libéral Pierre Leroux, qui a obtenu 31,7 % des votes, et la néo-démocrate Bonnie Jean-Louis, qui a conquis 21,8 % des électeurs. Daniel Reid, du Parti vert, a de son côté obtenu 2,9 % des voix.

Mme Simard remplace le libéral Grant Crack, qui ne s’était pas représenté. Visiblement émue, elle a soutenu que les électeurs ont opté pour le changement.

On savait ce que ça pouvait représenter si on gagnait. Et on est vraiment fiers de ça.

Amanda Simard, candidate élue dans Glengarry—Prescott—Russelll