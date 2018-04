Goulimine Sylvie Cadôret candidate à l'investiture de QS dans Rivière-du-Loup–Témiscouata

Goulimine Sylvie Cadôret est la seule candidate à l'investiture de Québec solidaire (QS) dans la circonscription de Rivière-du-Loup–Témiscouata. La période de mise en candidature est terminée, mais elle devra attendre l'assemblée d'investiture pour être officiellement déclarée candidate.

La résidente de Lejeune milite pour différentes causes depuis de nombreuses années. Elle croit que Québec solidaire est le parti tout indiqué pour faire changer les choses.

Jamais nos gouvernements ne se portent à la défense du bien commun, de nos intérêts populaires, puis Québec Solidaire, le chemin est fait pour qu'on puisse, ensemble, travailler pour une nouvelle vision de notre monde. Goulimine Sylvie Cadôret, candidate à l'investiture de Québec solidaire dans Rivière-du-Loup--Témiscouata

Elle explique qu'elle souhaite travailler à la revitalisation du Témiscouata et du Kamouraska.

« On pourrait travailler sur le renouveau de nos régions, un nouveau dynamisme. Avec l'agriculture biologique principalement », ajoute la candidate.

Goulimine Sylvie Cadôret aurait aimé que plus d'une personne se porte candidate à l'investiture de Québec solidaire dans la circonscription.

« On aurait aimé ça, sauf qu'on est sur un grand territoire. On est encore en structuration, peut-être, comparativement à des territoires où les gens sont plus proches. C'est ce qui fait la différence des régions et de Montréal », conclut-elle.