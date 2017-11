Grève : indemnité ou remboursement pour les étudiants des collèges

Le gouvernement ontarien exige des collèges qu'ils créent des fonds d'aide pour leurs 500 000 étudiants, qui pourront finalement retourner en classe mardi, après cinq semaines de grève du personnel enseignant.

Ces fonds d'aide seront financés grâce aux économies faites par les collèges durant le débrayage, alors qu'ils n’avaient pas à payer les professeurs, notamment.

Chaque étudiant est admissible à une indemnité maximale de 500 $, s'il poursuit sa session.

Remboursement pour les abandons

Le gouvernement ajoute que les étudiants qui décident de mettre fin à leurs études collégiales à cause de la grève pourront demander un remboursement complet de leurs droits de scolarité pour le semestre d'automne.

C'est ce que demandait notamment l'Alliance des étudiants collégiaux de l'Ontario.

Les étudiants auront deux semaines après la reprise des cours pour choisir s'ils continuent leur semestre ou demandent un remboursement, indique la ministre de l'Enseignement supérieur, Deb Matthews.

Session condensée

Nombre de collèges vont prolonger la session d'automne jusqu'au 20 décembre et recommencer les cours plus tôt en janvier, pour rattraper en partie les cinq semaines perdues à cause de la grève.

Toutefois, pour Betty Sylvain, étudiante du Collège St-Clair, à Windsor, ça représente un casse-tête.

J'attends que le collège me dise ce que je fais avec mon fils de 5 ans quand je vais retourner à l’école le 2 janvier. Betty Sylvain, étudiante

Les étudiants devront présenter une requête auprès de leur institution pour recevoir une indemnité, s'ils poursuivent leur session. Parmi les raisons admissibles :

Coûts imprévus et supplémentaires qu'ils ont dû engager, par exemple pour des services de garde d'enfants;

Une nouvelle réservation de billets de train ou de bus;

Dépenses supplémentaires liées au loyer du mois de janvier.

De son côté, la chef du NPD, Andrea Horwath, affirme ceci : « pour beaucoup d'étudiants, 500 $ ne seront pas suffisants face au chaos créé par le gouvernement libéral ».

Plus de 140 000 étudiants ont signé une pétition en ligne demandant d'être indemnisés pour chaque journée de classe perdue.