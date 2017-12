Guerre des plaques : la Saskatchewan et l'Alberta encore à l'étape des discussions

Des mois pourraient s'écouler avant que l'Alberta obtienne réponse à sa plainte formulée contre sa voisine auprès du secrétariat du Nouveau partenariat de l'Ouest (NWP) le 14 décembre. La province de Rachel Notley reproche à la Saskatchewan d'avoir interdit les véhicules immatriculés en Alberta sur les chantiers du ministère la Voirie.

Brad Wall peut dormir sur ses deux oreilles, la sanction potentielle de 5 millions de dollars brandie par l’Alberta ne pourra être imposée par le NWP, qui regroupe les quatre provinces de l'Ouest, avant que le premier ministre saskatchewanais ne quitte son poste, en janvier prochain.

Pour le moment, les deux provinces n’en sont qu’à l’étape des discussions, explique Dave Collisson, l’administrateur du NWP. En vertu de l'accord qu’elles ont signé en 2010, les deux provinces ont trente jours, à compter de la réception de la plainte, pour trouver un accord.

Pas de sanction avant mai

Si les deux partis ne parviennent pas à trouver une entente à l’issue de cette consultation, l’Alberta pourrait demander, mi-janvier, la nomination d’un jury, chargé d’arbitrer ce conflit. Dans ce cas, les deux provinces devront nommer deux jurés et une personne chargée de présider le jury.

Le règlement stipule qu'un délai d'au moins 51 jours est prévu entre la nomination du jury et la tenue d'une audience. Une fois celle-ci clôturée, le jury aura 45 jours pour rendre sa décision, ce qui signifie que le NWP ne pourra imposer une éventuelle sanction à la Saskatchewan avant le début du mois de mai.

La peine maximum est évaluée à 5 millions de dollars par le Nouveau partenariat de l'Ouest, mais cette somme ne peut être prélevée qu'« après une période de temps suffisante qui démontre que la province accusée continue et continuera à ne pas se conformer aux obligations de l'accord », peut-on lire sur le site du NWP.

« Les provinces peuvent faire tout ce qu’elles veulent »

« Le principe général de l’accord, c’est la liberté de circulation et la non-discrimination, explique Nicolas Lambert, professeur de droit à l'Université de Moncton. « Il va falloir que la Saskatchewan démontre que la décision du premier ministre entre dans une des exceptions. » Selon lui, le règlement de la Saskatchewan sur les plaques d'immatriculation « va à l'encontre de l'esprit général de l'accord ».

La polémique sur cette question ne surprend pas Nicolas Lambert, qui rappelle que le principe de libre circulation des marchandises n'a toujours pas été clairement établi au Canada.

Le fait que la Saskatchewan a interdit les [véhicules immatriculés] d’une province en particulier témoigne de cette idée dépassée que les provinces peuvent faire tout ce qu’elles veulent, [que] ce sont des pays autonomes. Nicolas Lambert, professeur de droit à l'Université de Moncton

« Les provinces ont le droit d’interdire la circulation des marchandises, des personnes et des services venant des autres provinces. Cette question n’a toujours pas eu de réponse claire, parce qu’on a toujours traité les provinces comme des entités souveraines », argumente-t-il.

La constitutionnalité de la mesure du gouvernement Wall dépendra de la décision de la Cour suprême dans l'affaire Comeau, croit-il. Ce résident du Nouveau-Brunswick avait rapporté dans sa province une trop grande quantité d'alcool acheté au Québec.

Onze provinces et territoires se sont prononcés sur cette cause devant le plus haut tribunal du pays.