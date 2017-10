Guide pratique des élections municipales Alberta 2017

Les Albertains sont conviés aux urnes le 16 octobre pour élire leur maire, leurs conseillers municipaux ainsi que leurs conseillers scolaires. Voici quelques informations utiles sur le scrutin.

Jour du scrutin : 16 octobre 2017

Heure de fermeture des bureaux de scrutin : 20 h

Qui peut voter?

Pour pouvoir voter à ces élections, il vous faut :

Avoir au moins 18 ans le jour du scrutin

Avoir la citoyenneté canadienne

Résider en Alberta depuis au moins six mois consécutifs précédant le jour de l’élection

Être inscrit sur la liste électorale de la municipalité

Quand voter?

Les bureaux de vote seront ouverts au minimum de 10 h à 20 h le jour du scrutin. Chaque municipalité peut décider d'étendre ces heures. Par exemple, les bureaux seront ouverts de 9 h à 20 h à Edmonton.

Chaque employeur doit accorder au moins trois heures consécutives à ses employés pour aller voter pendant l’ouverture des bureaux de scrutin.

Les personnes ne pouvant pas se présenter à leur bureau de vote le jour du scrutin peuvent voter par anticipation. Pour toute information concernant le vote par anticipation, rendez-vous sur le site web de votre ville ou municipalité, ou appelez le directeur de scrutin.

De quoi avez-vous besoin pour voter?

Vous devez confirmer votre identité à visage découvert et muni d’une pièce d’identité avec photo ou autre document qui atteste votre adresse de résidence.

Pour avoir accès au bulletin de vote, vous devez présenter une pièce d'identité qui doit inclure votre nom et votre adresse : une carte d'identité avec photo délivrée par l'un des ordres de gouvernement ou par l'une de leurs agences (ex. passeport, permis de conduire), un relevé bancaire ou un chèque personnel, les factures de services publics (ex. électricité, gaz) sont acceptés comme preuve.

Les bureaux de vote sont accessibles aux personnes handicapées. Les citoyens sourds ou malentendants peuvent venir avec un interprète. Ceux qui sont incapables de marquer eux-mêmes leur bulletin de vote peuvent obtenir l’aide du personnel électoral.

Pour toutes autres questions, vous pouvez vous rendre sur le site web de votre ville ou municipalité ainsi que sur le site web du ministère des Affaires municipales (en anglais).