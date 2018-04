Hadrien Parizeau expulsé d’Ensemble Montréal

Le parti Ensemble Montréal a annoncé jeudi que le conseiller Hadrien Parizeau ne siégerait plus au conseil de Ville à titre d'élu de ce parti et qu'il ne ferait plus partie de la formation politique.

Lionel Perez, chef du parti et chef de l’opposition officielle à l’Hôtel de Ville, a indiqué par communiqué que « les priorités de M. Parizeau s’éloignaient de plus en plus des enjeux du parti Ensemble Montréal ».

En février dernier, M. Parizeau s’est joint à l’administration de la mairesse Valérie Plante à titre de conseiller associé en matière de jeunesse, de sports et de loisirs au comité exécutif. Il était auparavant porte-parole de l'opposition en matière de mobilité et de transport actif. Il avait alors été convenu qu’il se retirerait du caucus d’Ensemble Montréal, mais qu’il resterait membre de ce parti.

« Au cours des deux derniers mois, j'ai eu la chance de parler régulièrement avec M. Parizeau, d'échanger, de voir comment on pouvait continuer de travailler ensemble, qu'il puisse continuer à faire partie de la formation politique d'Ensemble Montréal, a expliqué Lionel Perez jeudi après-midi, lors d'une mêlée de presse. Suite à des discussions et des rencontres, j'ai pu constater qu'il n'avait pas vraiment une véritable volonté de poursuivre cet engagement auprès d'Ensemble Montréal. »

« Il n'y a pas un élément, il y a plusieurs éléments, a-t-il ajouté. Je ne vais pas rentrer dans le détail de nos discussions [...], mais je peux vous dire que ce n'est pas en lien avec son rôle au comité exécutif. Je comprends tout à fait qu'en tant que personne qui est au comité exécutif, il se doit d'être solidaire avec les décisions du comité exécutif. Ce sont sur des enjeux autres que cela. »

La mairesse Valérie Plante croit au contraire que sa présence au comité exécutif dérangeait dans les rangs d'Ensemble Montréal.

« Je comprends mal pourquoi l'opposition officielle se débarrasse, met Hadrien Parizeau à la porte, a-t-elle lâché jeudi. À ce que je sache, il fait un excellent travail. En tout cas, moi, je suis très contente du travail qu'il fait au sien du comité exécutif. »

C'est peut-être plus l'impossibilité de l'opposition officielle de travailler avec quelqu'un qui travaille au sein de l'administration. Je ne vois pas d'autres raisons. Valérie Plante, mairesse de Montréal

Hadrien Parizeau a été élu conseiller du district de Saint-Sulpice, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, sous la bannière de l'Équipe Denis Coderre pour Montréal, avec 54 % des voix.

Il est le petit-fils de l'ancien premier ministre Jacques Parizeau.