Hausse de taxes foncières à Sayabec

Les résidents de Sayabec subiront une augmentation de leur de taxes cette année. La hausse sera de 167,58 $ pour une maison moyenne évaluée à près de 87 965 $.

Un texte de Jean-François Deschênes

La municipalité explique cette situation, entre autres, par la construction de l'usine de filtration ce qui nécessite une nouvelle taxe du service d'eau d'un peu plus de 100 $ par résidence. La réfection du réseau routier a commandé l'instauration d'une taxe spéciale de près de 4 cents du 100 $ d'évaluation. Et finalement, le taux de taxe d'une résidence moyenne a augmenté de 2 %.

Compte tenu des travaux importants réalisés pour améliorer la qualité de vie des résidents de Sayabec, le maire, Marcel Belzile, se dit satisfait de son premier budget. « On est bien conscient que la capacité de payer de nos contribuables a ses limites, sauf que quand on regarde la situation de l’ensemble des travaux d’infrastructure routière particulièrement et la mise à niveau de l’eau, malgré tout, on a un budget qui est raisonnable. »

Le maire ajoute que la Municipalité devra entreprendre des travaux de mise à niveau du Centre sportif David-Pelletier. Le projet majeur de 900 000 $ est subventionné à 40 % par Québec.

Sayabec adopte un budget de 3,26 millions de dollars cette année. Il s’agit d’une augmentation de 160 000 $ comparé à l’an dernier.