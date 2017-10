Hector Bremner du NPA remporte un siège au conseil municipal de Vancouver

Hector Bremner du NPA fera son entrée au conseil municipal de Vancouver, après sa victoire à l'élection partielle de samedi.

Le candidat NPA (Non-Partisan Association) l’a emporté avec 27,8 % des voix, suivi de l’indépendante Jean Swanson, avec 21,4 % et de Peter Fry du Parti vert avec 20,3 %. Vision Vancouver, le parti du maire, se classe en cinquième place.

Le taux de participation a été de 10,99 %.

Hector Bremner est vice-président pour Pace Group, une entreprise de relations publiques, et a été auparavant adjoint administratif des anciens ministres Rich Coleman et Teresa Wat sous les libéraux de la Colombie-Britannique.

Dans une déclaration écrite, le maire Gregor Robertson a admis que ce n’est pas les résultats que son parti espérait. « Nous savions que cette élection partielle serait difficile, dit-il. Notre ville est confrontée à de vrais défis. Les Vancouvérois sont frustrés - en particulier par rapport à l’enjeu du logement abordable - et ils s’attendent à plus de nous. Nous travaillons fort pour offrir des solutions, mais les résultats montrent qu’il y a encore plus de travail à faire. »

Cette élection partielle a été lancée après la démission de Geoff Meggs (ex-conseiller de Vision Vancouver), qui est parti rejoindre le gouvernement NPD de John Horgan à titre de chef de cabinet.

Les prochaines élections générales, qui comprendront notamment celle du maire, auront lieu en 2018. Hector Bremner espère que la victoire du NPA samedi donnera de l'élan au parti pour l'année à venir. « Nous avons besoin de gagner le vote des gens l'année prochaine », a-t-il dit.

Les Vancouvérois étaient aussi appelés à se rendre aux urnes pour des élections scolaires samedi. Trois candidats du Parti vert ont été élus, trois de Vision Vancouver, deux du NPA et un de OneCity.

En août, le premier ministre avait décidé d’annexer à l’élection partielle municipale celle de neuf commissaires pour la Commission scolaire de Vancouver, afin de remplacer ceux que les libéraux avaient congédiés en 2016.